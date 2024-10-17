Экс-замгубернатора ЯНАО Мажаров получил должность в Тюменской облдуме

Бывший заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров, избранный депутатом Тюменской областной думы, официально вступил в должность. Кроме того, он получил пост в комитете по социальной политике, сообщает корреспондент URA.RU, присутствоваший на заседании областного парламента.
«На заседании комитета Александр Викторович был избран на должность заместителя председателя комитета по социальной политике. Его кандидатуру поддержали единогласно все члены комитета», — передает корреспондент URA.RU слова председателя социального комитета Тюменской областной думы Ольги Швецовой.
В областной думе URA.RU рассказали, что от аналогичной должности отказался и стал простым депутатом избранный по Надымскому округу Дмитрий Плотников. Ранее URA.RU сообщало о том, что Александра Мажарова рекомендуют на пост в комитете думы Тюменской области.
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