Армия Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС

17 октября 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возможной ликвидации лидера палестинского движения (ХАМАС). Израильтяне сообщили об уничтожении трех боевиков в секторе Газа, но их личности пока не установлены. Предположительно, одним из погибших мог быть глава ХАМАС Яхья Синвар. «На данном этапе личности террористов не установлены. В результате военной операции в секторе Газа мог быть убит лидер движения ХАМАС Яхья Синвар», — говорится в сообщении. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что в здании, по которому был нанесен удар, заложников не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возможной ликвидации лидера палестинского движения (ХАМАС). Израильтяне сообщили об уничтожении трех боевиков в секторе Газа, но их личности пока не установлены. Предположительно, одним из погибших мог быть глава ХАМАС Яхья Синвар. «На данном этапе личности террористов не установлены. В результате военной операции в секторе Газа мог быть убит лидер движения ХАМАС Яхья Синвар», — говорится в сообщении. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что в здании, по которому был нанесен удар, заложников не было.