Армия Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция, ливан
В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возможной ликвидации лидера палестинского движения (ХАМАС). Израильтяне сообщили об уничтожении трех боевиков в секторе Газа, но их личности пока не установлены. Предположительно, одним из погибших мог быть глава ХАМАС Яхья Синвар.

«На данном этапе личности террористов не установлены. В результате военной операции в секторе Газа мог быть убит лидер движения ХАМАС Яхья Синвар», — говорится в сообщении. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что в здании, по которому был нанесен удар, заложников не было.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возможной ликвидации лидера палестинского движения (ХАМАС). Израильтяне сообщили об уничтожении трех боевиков в секторе Газа, но их личности пока не установлены. Предположительно, одним из погибших мог быть глава ХАМАС Яхья Синвар. «На данном этапе личности террористов не установлены. В результате военной операции в секторе Газа мог быть убит лидер движения ХАМАС Яхья Синвар», — говорится в сообщении. Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что в здании, по которому был нанесен удар, заложников не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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