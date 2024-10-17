Армия Израиля заявила о ликвидации лидера ХАМАС

В здании, где были ликвидированы террористы, не было обнаружено никаких признаков присутствия заложников
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возможной ликвидации лидера палестинского движения (ХАМАС). Израильтяне сообщили об уничтожении трех боевиков в секторе Газа, но их личности пока не установлены. Предположительно, одним из погибших мог быть глава ХАМАС Яхья Синвар.
«На данном этапе личности террористов не установлены. В результате военной операции в секторе Газа мог быть убит лидер движения ХАМАС Яхья Синвар», — говорится
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