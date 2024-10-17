Чиновников научат общаться с населением

Губернаторы, главы регионов и других представителей власти важно научить доброжелательному общению с людьми. Это обсудили на дискуссии о внедрении принципов удовлетворения интересов клиента на Международном форуме «Клиентоцентричность в государственном управлении 2024». Федеральный проект «Государство для людей» курирует заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.
На форуме уделили время важности подготовки сотрудников ведомств к работе с людьми, а именно, их обучению, развитию профессиональных и личностных качеств. А еще в рамках проекта «Государство для людей» будут проверять госуслугу на их простоту и удобство использования людьми.
«Выявление потребностей человека, постоянное улучшение взаимодействия органов власти и граждан — важные составляющие всей системы государственного управления. И здесь значительную роль играет не только качество и удобство государственных услуг и сервисов, которыми пользуются люди, но и доброжелательный, открытый подход каждого сотрудника ведомств», — сообщил Дмитрий Григоренко.
Сообщается, что в федеральном проекте затрагивается и сервис «жизненные ситуации»: благодаря ему россияне смогут получить весь комплекс услуг, чтобы решить возникающие проблемы. На порталах госуслуг и цифровой платформе МСП.РФ запущены уже 15 таких «сценариев» федерального уровня. А к концу года их расширят до 34. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнили, что сервисом «жизненные ситуации» на портале госуслуг воспользовалось более 1,4 млн человек.
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