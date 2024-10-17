В Кремле считают, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится при помощи своего «мирного плана» открыто втянуть страны НАТО в конфликт на Украине, сделав участие альянса официальным. Об этом журналистам рассказал официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.
«Основная подноготная „плана“ заключается в том, что он (Зеленский — ред.) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Официальный представитель Кремля охарактеризовал такое решение со стороны Зеленского как недальновидное и нелогичное.
Зеленский накануне представил в Раде свой «мирный план» по разрешению конфликта на Украине, передает телеканал «Царьград». В Кремле считают, что таким образом украинский глава только усиливает эскалацию. Далее, 17 октября, Зеленский полетел в Брюссель, чтобы представить западным партнерам свой план вживую.
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