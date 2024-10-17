В Кремле отреагировали на попытку Зеленского втянуть НАТО в конфликт

Песков: Зеленский хочет официально втянуть НАТО в конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флот США. Самолеты. stock, нато, сша, ВМФ, самолет, авианосец, ДРЛО, stock
Зеленский намерен официально втянуть страны НАТО в конфликт на Украине Фото:

В Кремле считают, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится при помощи своего «мирного плана» открыто втянуть страны НАТО в конфликт на Украине, сделав участие альянса официальным. Об этом журналистам рассказал официальный представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Основная подноготная „плана“ заключается в том, что он (Зеленский — ред.) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Официальный представитель Кремля охарактеризовал такое решение со стороны Зеленского как недальновидное и нелогичное.

Зеленский накануне представил в Раде свой «мирный план» по разрешению конфликта на Украине, передает телеканал «Царьград». В Кремле считают, что таким образом украинский глава только усиливает эскалацию. Далее, 17 октября, Зеленский полетел в Брюссель, чтобы представить западным партнерам свой план вживую.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле считают, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится при помощи своего «мирного плана» открыто втянуть страны НАТО в конфликт на Украине, сделав участие альянса официальным. Об этом журналистам рассказал официальный представитель российского президента Дмитрий Песков. «Основная подноготная „плана“ заключается в том, что он (Зеленский — ред.) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Официальный представитель Кремля охарактеризовал такое решение со стороны Зеленского как недальновидное и нелогичное. Зеленский накануне представил в Раде свой «мирный план» по разрешению конфликта на Украине, передает телеканал «Царьград». В Кремле считают, что таким образом украинский глава только усиливает эскалацию. Далее, 17 октября, Зеленский полетел в Брюссель, чтобы представить западным партнерам свой план вживую.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...