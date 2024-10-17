В Кремле отреагировали на попытку Зеленского втянуть НАТО в конфликт

Песков: Зеленский хочет официально втянуть НАТО в конфликт на Украине

17 октября 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Зеленский намерен официально втянуть страны НАТО в конфликт на Украине Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Grant G. Grady В Кремле считают, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится при помощи своего «мирного плана» открыто втянуть страны НАТО в конфликт на Украине, сделав участие альянса официальным. Об этом журналистам рассказал официальный представитель российского президента Дмитрий Песков. «Основная подноготная „плана“ заключается в том, что он (Зеленский — ред.) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Официальный представитель Кремля охарактеризовал такое решение со стороны Зеленского как недальновидное и нелогичное. Зеленский накануне представил в Раде свой «мирный план» по разрешению конфликта на Украине, передает телеканал «Царьград». В Кремле считают, что таким образом украинский глава только усиливает эскалацию. Далее, 17 октября, Зеленский полетел в Брюссель, чтобы представить западным партнерам свой план вживую. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле считают, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится при помощи своего «мирного плана» открыто втянуть страны НАТО в конфликт на Украине, сделав участие альянса официальным. Об этом журналистам рассказал официальный представитель российского президента Дмитрий Песков. «Основная подноготная „плана“ заключается в том, что он (Зеленский — ред.) хочет формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины. Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости. Официальный представитель Кремля охарактеризовал такое решение со стороны Зеленского как недальновидное и нелогичное. Зеленский накануне представил в Раде свой «мирный план» по разрешению конфликта на Украине, передает телеканал «Царьград». В Кремле считают, что таким образом украинский глава только усиливает эскалацию. Далее, 17 октября, Зеленский полетел в Брюссель, чтобы представить западным партнерам свой план вживую.