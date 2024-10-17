17 октября 2024

Путин купирует риски разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Политолог Солонников: Путин пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Владимир Путин отстаивает интересы России на Ближнем Востоке
Президент Владимир Путин отстаивает интересы России на Ближнем Востоке Фото:

Президент России Владимир Путин пытается не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что глава государства нашел красивый предлог обсудить взрывоопасную ситуацию в ключевом регионе: Путин наградил двоюродного брата лидера ОАЭ и президента Азиатской шахматной федерации (АШФ) шейха Султана бен Халифа Аль Нахайяна орденом Дружбы за развитие шахмат и отношений с Россией.

Владимир Путин сердечно поприветствовал президента Азиатской шахматной федерации
Владимир Путин сердечно поприветствовал президента Азиатской шахматной федерации
Фото:

На площадке XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе Путин встретился с президентом Азиатской шахматной федерации (АШФ) шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном. В начале разговора глава государства сердечно поприветствовал дорогого гостя. Президент отметил, что Башкирия — это один из наших ведущих спортивных регионов. В России любят шахматы, занимаются с удовольствием этим красивым, интеллектуальным спортом, добавил Путин.

«Особо отмечу вашу роль в развитии связей с Россией, поддержку наших шахматистов — и профессионалов, и любителей. Ваше превосходительство, орден Дружбы, который сегодня вам вручается, — это символ признания ваших заслуг и в развитии шахмат, и в развитии добрых отношений между нашими странами», — заявил Путин.

После церемонии награждения и теплого рукопожатия Султан бен Халифа Аль Нахайян отметил, что не готовил свою речь заранее и будет говорить от чистого сердца. После этого шейх добавил, что для него большая честь встретиться с Путиным.

«Я знаю, какой большой вклад вы делаете в развитие России, и должен отдельно отметить, что с момента вступления в свою должность в шахматном мире мой первый международный визит был именно в Россию в 2006 году. И это особенно подчеркивает необходимость лучшим образом представлять Россию в шахматном мире… Если позволите, у меня небольшая просьба: оставайтесь в Азиатской федерации шахмат как можно дольше. Это дает нам больше ценности и важности», — обратился шейх к российскому лидеру.

Путин стремится не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, считает Дмитрий Солонников. «В конце прошлой недели лидер России летал в Ашхабад и встречался с президентом Ирана. Сейчас встреча с одним из представителей руководства ОАЭ. Явно идет пристальное внимание к происходящему на Ближнем Востоке. Там в любой момент может взорваться ситуация. Она может выйти из-под контроля из-за эскалация со стороны Израиля и возможной атаки на Иран или по объектам в Персидском заливе. Президент внимательно беседует с лидерами региона и с представителями крупнейших игроков. Шахматы — это красивый предлог», — заявил политолог.

По мнению Солонникова, Путин «держит руку на пульсе» и получает информацию о ситуации на Ближнем Востоке непосредственно от участников событий, чтобы отстаивать интересы России в этом макрорегионе. Полностью решить все разногласия между Ираном и Израилем проблематично из-за их глубоких противоречий, отметил собеседник URA.RU.

«Это сейчас не может сделать ни один из лидеров. Но корректировать позиции стран, с которыми у России есть контакты, возможно. Это и происходит», — резюмировал эксперт.

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Президент России Владимир Путин пытается не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что глава государства нашел красивый предлог обсудить взрывоопасную ситуацию в ключевом регионе: Путин наградил двоюродного брата лидера ОАЭ и президента Азиатской шахматной федерации (АШФ) шейха Султана бен Халифа Аль Нахайяна орденом Дружбы за развитие шахмат и отношений с Россией. На площадке XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе Путин встретился с президентом Азиатской шахматной федерации (АШФ) шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном. В начале разговора глава государства сердечно поприветствовал дорогого гостя. Президент отметил, что Башкирия — это один из наших ведущих спортивных регионов. В России любят шахматы, занимаются с удовольствием этим красивым, интеллектуальным спортом, добавил Путин. После церемонии награждения и теплого рукопожатия Султан бен Халифа Аль Нахайян отметил, что не готовил свою речь заранее и будет говорить от чистого сердца. После этого шейх добавил, что для него большая честь встретиться с Путиным. «Я знаю, какой большой вклад вы делаете в развитие России, и должен отдельно отметить, что с момента вступления в свою должность в шахматном мире мой первый международный визит был именно в Россию в 2006 году. И это особенно подчеркивает необходимость лучшим образом представлять Россию в шахматном мире… Если позволите, у меня небольшая просьба: оставайтесь в Азиатской федерации шахмат как можно дольше. Это дает нам больше ценности и важности», — обратился шейх к российскому лидеру. Путин стремится не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, считает Дмитрий Солонников. «В конце прошлой недели лидер России летал в Ашхабад и встречался с президентом Ирана. Сейчас встреча с одним из представителей руководства ОАЭ. Явно идет пристальное внимание к происходящему на Ближнем Востоке. Там в любой момент может взорваться ситуация. Она может выйти из-под контроля из-за эскалация со стороны Израиля и возможной атаки на Иран или по объектам в Персидском заливе. Президент внимательно беседует с лидерами региона и с представителями крупнейших игроков. Шахматы — это красивый предлог», — заявил политолог. По мнению Солонникова, Путин «держит руку на пульсе» и получает информацию о ситуации на Ближнем Востоке непосредственно от участников событий, чтобы отстаивать интересы России в этом макрорегионе. Полностью решить все разногласия между Ираном и Израилем проблематично из-за их глубоких противоречий, отметил собеседник URA.RU. «Это сейчас не может сделать ни один из лидеров. Но корректировать позиции стран, с которыми у России есть контакты, возможно. Это и происходит», — резюмировал эксперт.
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