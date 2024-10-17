Путин купирует риски разрастания конфликта на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин пытается не допустить дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что глава государства нашел красивый предлог обсудить взрывоопасную ситуацию в ключевом регионе: Путин наградил двоюродного брата лидера ОАЭ и президента Азиатской шахматной федерации (АШФ) шейха Султана бен Халифа Аль Нахайяна орденом Дружбы за развитие шахмат и отношений с Россией.
На площадке XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе Путин встретился с президентом Азиатской шахматной федерации (АШФ) шейхом Султаном бен Халифой Аль Нахайяном. В начале разговора глава государства сердечно поприветствовал дорогого гостя. Президент отметил, что Башкирия — это один из наших ведущих спортивных регионов. В России любят шахматы, занимаются с удовольствием этим красивым, интеллектуальным спортом, добавил Путин.
«Особо отмечу вашу роль в развитии связей с Россией, поддержку наших шахматистов — и профессионалов, и любителей. Ваше превосходительство, орден Дружбы, который сегодня вам вручается, — это символ признания ваших заслуг и в развитии шахмат, и в развитии добрых отношений между нашими странами», — заявил Путин.
После церемонии награждения и теплого рукопожатия Султан бен Халифа Аль Нахайян отметил, что не готовил свою речь заранее и будет говорить от чистого сердца. После этого шейх добавил, что для него большая честь встретиться с Путиным.
«Я знаю, какой большой вклад вы делаете в развитие России, и должен отдельно отметить, что с момента вступления в свою должность в шахматном мире мой первый международный визит был именно в Россию в 2006 году. И это особенно подчеркивает необходимость лучшим образом представлять Россию в шахматном мире… Если позволите, у меня небольшая просьба: оставайтесь в Азиатской федерации шахмат как можно дольше. Это дает нам больше ценности и важности», — обратился шейх к российскому лидеру.
Путин стремится не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, считает Дмитрий Солонников. «В конце прошлой недели лидер России летал в Ашхабад и встречался с президентом Ирана. Сейчас встреча с одним из представителей руководства ОАЭ. Явно идет пристальное внимание к происходящему на Ближнем Востоке. Там в любой момент может взорваться ситуация. Она может выйти из-под контроля из-за эскалация со стороны Израиля и возможной атаки на Иран или по объектам в Персидском заливе. Президент внимательно беседует с лидерами региона и с представителями крупнейших игроков. Шахматы — это красивый предлог», — заявил политолог.
По мнению Солонникова, Путин «держит руку на пульсе» и получает информацию о ситуации на Ближнем Востоке непосредственно от участников событий, чтобы отстаивать интересы России в этом макрорегионе. Полностью решить все разногласия между Ираном и Израилем проблематично из-за их глубоких противоречий, отметил собеседник URA.RU.
«Это сейчас не может сделать ни один из лидеров. Но корректировать позиции стран, с которыми у России есть контакты, возможно. Это и происходит», — резюмировал эксперт.
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