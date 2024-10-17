17 октября 2024

На детском экофоруме в Челябинске победил проект школьников из ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский экологический форум. Челябинск, кобылкин дмитрий, текслер алексей, радионова светлана, ковалева татьяна, дэф, корольков максим, детский экологический форум, седов артем
Школьники из ЛНР получат 100 тысяч рублей на эколого-спортивную детскую площадку Фото:

Проект эколого-спортивной детской площадки, разработанный школьниками из Луганской Народной Республики, признали лучшим на II Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.

«Луганские школьники оказались в числе победителей. Наш проект — эколого-спортивная детская площадка „Зеленый лабиринт“ признали лучшим в номинации спортивных проектов на природе. Поздравляю юных экологов. Они стали одними из главных героев форума в Челябинске», — поделился Пасечник.

По словам главы республики, экологическое событие подобного масштаба дает школьникам шанс не только представить свои разработки на суд компетентного жюри и поделиться идеями со сверстниками, но и получить на реализацию идеи средства. Так на воплощение в жизнь проекта школьники из ЛНР получат 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что победителей экологического форума наградил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Для участников события Южно-Уральский госуниверситет предоставит льготные условия поступления. Проработать этот вопрос пообещал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

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Проект эколого-спортивной детской площадки, разработанный школьниками из Луганской Народной Республики, признали лучшим на II Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник. «Луганские школьники оказались в числе победителей. Наш проект — эколого-спортивная детская площадка „Зеленый лабиринт“ признали лучшим в номинации спортивных проектов на природе. Поздравляю юных экологов. Они стали одними из главных героев форума в Челябинске», — поделился Пасечник. По словам главы республики, экологическое событие подобного масштаба дает школьникам шанс не только представить свои разработки на суд компетентного жюри и поделиться идеями со сверстниками, но и получить на реализацию идеи средства. Так на воплощение в жизнь проекта школьники из ЛНР получат 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что победителей экологического форума наградил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Для участников события Южно-Уральский госуниверситет предоставит льготные условия поступления. Проработать этот вопрос пообещал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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