Проект эколого-спортивной детской площадки, разработанный школьниками из Луганской Народной Республики, признали лучшим на II Всероссийском детском экологическом форуме в Челябинске. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Леонид Пасечник.
«Луганские школьники оказались в числе победителей. Наш проект — эколого-спортивная детская площадка „Зеленый лабиринт“ признали лучшим в номинации спортивных проектов на природе. Поздравляю юных экологов. Они стали одними из главных героев форума в Челябинске», — поделился Пасечник.
По словам главы республики, экологическое событие подобного масштаба дает школьникам шанс не только представить свои разработки на суд компетентного жюри и поделиться идеями со сверстниками, но и получить на реализацию идеи средства. Так на воплощение в жизнь проекта школьники из ЛНР получат 100 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что победителей экологического форума наградил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Для участников события Южно-Уральский госуниверситет предоставит льготные условия поступления. Проработать этот вопрос пообещал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
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