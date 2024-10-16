Челябинский вуз введет льготные условия поступления для участников экофорума

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) предоставит участникам детского экологического форума в Челябинске дополнительные преференции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, такое предложение поступило от губернатора Алексея Текслера.
«Наш университет готов в ближайшее время обсудить возможные нововведения в правила приема предстоящего года. Предложения губернатора будут проработаны в контексте регулирующих документов и требований Минобрнауки РФ», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер. Участники ДЭФ также могут сразу попасть в финал инженерной олимпиады «Звезда».
Свои проекты на форуме представили школьники из 51 региона. На отборочном этапе заявки подали команды из всех субъектов России. Официально открыл форум Алексей Текслер, перед эти зачитав участникам послание Владимира Путина.
В рамках ДЭФ на площадке проходят мастер-классы, выставки и интерактивы. В рамках пленарной сессии школьникам также ответили на вопросы. Там председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин высказался о запасах нефти и газа в России.
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