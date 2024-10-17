17 октября 2024

«Ведомости»: крупнейшие птицефабрики начали повышать цены на куриное яйцо

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты питания. Пермь, покупатель, продукты, витрины, яйца, стелажи, магазин, рука
«Вараксино» уведомило торговые сети о росте цен на яйца с начала ноября на 8% Фото:

Два крупных производителя куриных яиц — птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» начали поднимать отпускные цены на свою продукцию вплоть до 12%. Об этом рассказал источник «Ведомостей», близкий к одному из производителей.

«При этом компания „Праксис-ово“, дистрибутор яиц под брендом „Праксис“ (их выпускает „Вараксино“), сообщила торговым сетям о повышении с 5 ноября цен вплоть до 12% в зависимости от ассортимента (категории яйца)», — пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо. В документе уточняется, что в 2024 года «в связи со сложной геополитической ситуацией» продолжается рост себестоимости на эту продукцию.

Как говорится в материале, два собеседника в ритейлерах рассказали, что «Вараксино» уведомило торговые сети о росте цен на яйца «Вараксино» и «Село зеленое» с начала ноября на 8%. По словам собеседников газеты, птицефабрика «Волжанин» еще в начале октября также подняла закупочные цены для ритейлеров на 5%.

По данным Росстата, потребительские цены на яйца на российских прилавках за прошедшую неделю показали рост на 0,3%. Такие данные следуют из отчета с 8 по 14 октября.

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Два крупных производителя куриных яиц — птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин» начали поднимать отпускные цены на свою продукцию вплоть до 12%. Об этом рассказал источник «Ведомостей», близкий к одному из производителей. «При этом компания „Праксис-ово“, дистрибутор яиц под брендом „Праксис“ (их выпускает „Вараксино“), сообщила торговым сетям о повышении с 5 ноября цен вплоть до 12% в зависимости от ассортимента (категории яйца)», — пишут «Ведомости», ссылаясь на письмо. В документе уточняется, что в 2024 года «в связи со сложной геополитической ситуацией» продолжается рост себестоимости на эту продукцию. Как говорится в материале, два собеседника в ритейлерах рассказали, что «Вараксино» уведомило торговые сети о росте цен на яйца «Вараксино» и «Село зеленое» с начала ноября на 8%. По словам собеседников газеты, птицефабрика «Волжанин» еще в начале октября также подняла закупочные цены для ритейлеров на 5%. По данным Росстата, потребительские цены на яйца на российских прилавках за прошедшую неделю показали рост на 0,3%. Такие данные следуют из отчета с 8 по 14 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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