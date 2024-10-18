Найден один из четырех пропавших моряков после крушения судна у Сахалина

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Один из членов экипажа найден живым после крушения судна Фото:

После крушения грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине был найден один из четырех пропавших моряков. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Одного из пропавших моряков, после крушения судна, нашли», — говорится в сообщении. Уточняется, что он жив и не нуждается в медицинской помощи. судьба остальных пропавших все еще неизвестна, поиски продолжаются.

Ранее стало известно, что у берегов Корсаковского района Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов». На борту находились семь человек, трое из них смогли спастись.

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После крушения грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине был найден один из четырех пропавших моряков. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Одного из пропавших моряков, после крушения судна, нашли», — говорится в сообщении. Уточняется, что он жив и не нуждается в медицинской помощи. судьба остальных пропавших все еще неизвестна, поиски продолжаются. Ранее стало известно, что у берегов Корсаковского района Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов». На борту находились семь человек, трое из них смогли спастись.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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