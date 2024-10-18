Найден один из четырех пропавших моряков после крушения судна у Сахалина

После крушения грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине был найден один из четырех пропавших моряков. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Одного из пропавших моряков, после крушения судна, нашли», — говорится в сообщении. Уточняется, что он жив и не нуждается в медицинской помощи. судьба остальных пропавших все еще неизвестна, поиски продолжаются.
Ранее стало известно, что у берегов Корсаковского района Сахалинской области произошло опрокидывание грузового судна «Григорий Ловцов». На борту находились семь человек, трое из них смогли спастись.
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