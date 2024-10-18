Депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен выступила с критикой в адрес главы Украины Владимира Зеленского, обвинив его в ядерном шантаже. Она подчеркнула, что такие действия не должны оставаться безнаказанными.
«Это становится все более безумно и понятно: 'план победы' Зеленского — это очень опасный план мировой войны. Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным, Германия не должна позволить себе быть втянутой еще сильнее в войну», — написала политик на своей странице в соцсети Х.
Дагделен также призвала Германию к прекращению поставок оружия Украине и началу решения конфликта через дипломатические каналы. Она выразила мнение, что мирное урегулирование является единственным приемлемым способом разрешения ситуации, подчеркивая необходимость отказа от военных методов.
Ранее, на саммите Евросовета, проходившем в Брюсселе, Зеленский выразил предпочтение членству в НАТО перед возможностью обладания ядерным оружием. В беседе с Дональдом Трампом, кандидатом в президенты США, он заявил: «Украина должна сделать выбор между ядерным арсеналом и присоединением к НАТО. Мы выбираем НАТО». Зеленский добавил, что его позиция была принята Трампом.
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