Виртуальные туры на Ямал организуют для подшефной Волновахи

Губкинский музей в ЯНАО организует виртуальную выставку для жителей Волновахского района (ДНР) с помощью онлайн-конференций и шлемов виртуальной реальности, которые передадут в подшефный регион. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Наш виртуальный тур поможет увидеть культуру лесных ненцев „изнутри“, посмотреть общий вид стойбища и полностью проследить все этапы их хозяйственной деятельности. Надеюсь, что для коллег из Волновахского музея этот проект позволит получить новый опыт работы с VR-оборудованием и простимулирует на создание собственных проектов с использованием дополненной реальности», — передает директор ГБУ «Губкинский музей освоения Севера» Елена Калитенко пресс-службе окружного правительства.
Специалисты музея с помощью онлайн-конференций будут проводить для посетителей музея Волновахи экскурсии по стационарной экспозиции «Соседи. Лесные ненцы». Как передает пресс-служба, это первый опыт взаимодействия организации из Губкинского с районом в ДНР.
14 июня 2022 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве. Ямал взял шефство над самым большим в ДНР Волновахским муниципальным округом. Округ разработал программу поддержки подшефной территории до 2028 года.
Ранее URA.RU сообщало, что глава района в ЯНАО вручил мотоцикл волонтеру Волновахи. Делегация из Ямала встретилась с жителями Донецкой Народной Республики и оказала материальную поддержку.
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