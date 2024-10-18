Чем заменят бутылки для газировки, попавшие под запрет в России

В России будут использовать для сладкой газировки бутылки из новых материалов. Российские компании вместо ПЭТ перейдут на тару из полимеров и бумаги, чтобы выполнить новые стандарты, установленные правительством, рассказал URA.RU доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.
«Если говорить об альтернативах — металл не будет альтернативой, потому что это более дорогая упаковка. Будут делать из полимеров, но тех, которые соответствуют стандартам и не будут нарушать законодательство», — предположил эксперт.
Бумажная упаковка также не сможет массово заменить пластиковую тару и удовлетворить спрос, считает Чирков. Хоть бумага и дешевле многих других материалов, она менее долговечна и износостойка, отметил экономист. По его оценке, доля такой упаковки в производстве составит не более 1%.
Рынок сильно изменится, когда власти полностью запретят пластиковую тару, это возможно, но только в долгосрочной перспективе, спрогнозировал он. По его мнению, процесс замещения будет происходить постепенно.
Премьер-министр Михаил Мишустин издал указ о запрете некоторых видов пластиковой тары с 1 сентября 2025 года. Под запрет попадут упаковки из полиэтилентерефталата (ПЭТ): бутылки для пищепрома, кроме голубых, белых, зеленых, коричневых бутылок и бесцветных, многослойные ПЭТ-бутылки и ПЭТ-упаковки с этикеткой из поливинилхлорида. Исключением стали термоусадочные этикетки. Список расширят к 2030 году. Тогда в нем появятся многокомпонентная упаковка Bag-in-Box, гибкая вакуумная упаковка дойпак, флоупак, тубы от зубной пасты, пакеты-кувшины, полимерные саше-пакеты до 80 мм, сетки для овощей и фруктов и упаковки из вспененного полистирола.
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