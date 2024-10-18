18 октября 2024

«РВ»: бронегруппа ВС РФ совершила неожиданный прорыв в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, всу, наемник, stock
Военным удалось совершить прорыв благодаря бронетехнике Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военнослужащие совершили неожиданный прорыв в Курской области. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что российская бронегруппа прорвалась к Викторовке.

«Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке», — говорится в telegram-канале. Военкоры заявили, что военным удалось совершить прорыв благодаря бронетехнике.

Информация о том, что ВС РФ начали прорыв в Курской области появилась 10 октября. Военкоры заявили о штурме села Любимовка и населенного пункта Зеленые Шляхи. Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области ВСУ потеряли более 21 550 военных за все время боев.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Российские военнослужащие совершили неожиданный прорыв в Курской области. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что российская бронегруппа прорвалась к Викторовке. «Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке», — говорится в telegram-канале. Военкоры заявили, что военным удалось совершить прорыв благодаря бронетехнике. Информация о том, что ВС РФ начали прорыв в Курской области появилась 10 октября. Военкоры заявили о штурме села Любимовка и населенного пункта Зеленые Шляхи. Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области ВСУ потеряли более 21 550 военных за все время боев. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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