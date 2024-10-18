«РВ»: бронегруппа ВС РФ совершила неожиданный прорыв в Курской области

19 октября 2024 в 04:02 Размер текста - 17 +

Военным удалось совершить прорыв благодаря бронетехнике Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военнослужащие совершили неожиданный прорыв в Курской области. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что российская бронегруппа прорвалась к Викторовке. «Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке», — говорится в telegram-канале. Военкоры заявили, что военным удалось совершить прорыв благодаря бронетехнике. Информация о том, что ВС РФ начали прорыв в Курской области появилась 10 октября. Военкоры заявили о штурме села Любимовка и населенного пункта Зеленые Шляхи. Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области ВСУ потеряли более 21 550 военных за все время боев. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военнослужащие совершили неожиданный прорыв в Курской области. Об этом сообщили в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что российская бронегруппа прорвалась к Викторовке. «Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке», — говорится в telegram-канале. Военкоры заявили, что военным удалось совершить прорыв благодаря бронетехнике. Информация о том, что ВС РФ начали прорыв в Курской области появилась 10 октября. Военкоры заявили о штурме села Любимовка и населенного пункта Зеленые Шляхи. Ранее в Минобороны сообщили, что в Курской области ВСУ потеряли более 21 550 военных за все время боев. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.