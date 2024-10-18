В Кургане без воды остались три микрорайона

В Кургане из-за аварии на водопроводе без воды временно остались микрорайоны Керамзитный, Глинки и Затобольный. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».
«Устраняется авария на сетях водопровода в микрорайоне Керамзитный, улица Стройиндустрии, 1. Без холодной воды: Керамзитный, в том числе лицей №12, детский сад №132, Глинки, в том числе улица Центральная, 21 (детский сад №132), 24 (школа №48), Затобольный», — сообщили в telegram-канале организации. На месте аварии работает бригада компании.
Сообщалось, что в Кургане в микрорайонах Утяк, Керамзитный и Глинки отключали воду. Без водоснабжения оставались детские сады, школа и два лицея.
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