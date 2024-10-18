18 октября 2024

В Кургане без воды остались три микрорайона

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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Воду отключили из-за аварии на водопроводе Фото:

В Кургане из-за аварии на водопроводе без воды временно остались микрорайоны Керамзитный, Глинки и Затобольный. Об этом сообщили в АО «Водный Союз».

«Устраняется авария на сетях водопровода в микрорайоне Керамзитный, улица Стройиндустрии, 1. Без холодной воды: Керамзитный, в том числе лицей №12, детский сад №132, Глинки, в том числе улица Центральная, 21 (детский сад №132), 24 (школа №48), Затобольный», — сообщили в telegram-канале организации. На месте аварии работает бригада компании.

Сообщалось, что в Кургане в микрорайонах Утяк, Керамзитный и Глинки отключали воду. Без водоснабжения оставались детские сады, школа и два лицея.

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В Кургане из-за аварии на водопроводе без воды временно остались микрорайоны Керамзитный, Глинки и Затобольный. Об этом сообщили в АО «Водный Союз». «Устраняется авария на сетях водопровода в микрорайоне Керамзитный, улица Стройиндустрии, 1. Без холодной воды: Керамзитный, в том числе лицей №12, детский сад №132, Глинки, в том числе улица Центральная, 21 (детский сад №132), 24 (школа №48), Затобольный», — сообщили в telegram-канале организации. На месте аварии работает бригада компании. Сообщалось, что в Кургане в микрорайонах Утяк, Керамзитный и Глинки отключали воду. Без водоснабжения оставались детские сады, школа и два лицея.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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