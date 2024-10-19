МЧС показало видео с домом под Тамбовом, разрушенным взрывом газа

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В Кирсанове в доме взорвался газ (фото из архива)
В Кирсанове в доме взорвался газ (фото из архива) Фото:

В Кирсанове Тамбовской области сотрудники экстренных служб работают на участке обрушения жилого многоквартирного дома. МЧС опубликовало видео с места происшествия.

«В Тамбовской области спасатели МЧС России работают на месте обрушения пятиэтажки. В Кирсанове пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на 150 квадратах, начавшийся после утечки бытового газа», — написали в telegram-канале ведомства, опубликовав соответствующие кадры.

В доме повреждения получили четвертый и пятый этаж. Все жильцы были эвакуированы. По предварительным данным, погибли два человека, восемь доставили в больницу, еще пять отказались от госпитализации. На месте происшествия работают 34 специалиста 18 единиц техники.

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В Кирсанове Тамбовской области сотрудники экстренных служб работают на участке обрушения жилого многоквартирного дома. МЧС опубликовало видео с места происшествия. «В Тамбовской области спасатели МЧС России работают на месте обрушения пятиэтажки. В Кирсанове пожарно-спасательные подразделения потушили огонь на 150 квадратах, начавшийся после утечки бытового газа», — написали в telegram-канале ведомства, опубликовав соответствующие кадры. В доме повреждения получили четвертый и пятый этаж. Все жильцы были эвакуированы. По предварительным данным, погибли два человека, восемь доставили в больницу, еще пять отказались от госпитализации. На месте происшествия работают 34 специалиста 18 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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