Под Тамбовом взорвался бытовой газ: что известно погибших и пострадавших. Фото, видео

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В результате частичного обрушения жилого дома в Кирсанове погибли два человека, сообщили в МЧС Тамбовской области
В результате частичного обрушения жилого дома в Кирсанове погибли два человека, сообщили в МЧС Тамбовской области Фото:

В Кирсанове (Тамбовская область) после взрыва бытового газа на четвертом этаже жилого дома произошло частичное обрушение здания, начался пожар. Сейчас огонь ликвидирован, несколько человек были спасены из-под завалов, есть информация о погибших. Все, что известно о происшествии в Кирсанове к этому часу — в материале URA.RU.

Что произошло

В пять часов утра 19 октября на четвертом этаже жилой пятиэтажки в Кирсанове взорвался бытовой газ, сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров в своем telegram-канале. Взрыв повлек за собой частичное разрушение четвертого и пятого этажей и возгорание.

На место выехали спецслужбы. Пожар был локализован на площади в 150 квадратных метров через час после происшествия и к настоящему моменту — ликвидирован.

В настоящий момент на месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники, сообщили в telegram-канале МЧС Тамбовской области. Спасатели продолжают проливать и разбирать обрушившиеся конструкции. 

Пострадавшие

Сразу после происшествия прошла эвакуация жильцов дома. За медицинской помощью обратились восемь человек, еще пятеро отказались от нее. Стало известно о том, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Двое из них — погибли.

Для эвакуированных жильцов был создан пункт временного размещения на 60 человек. С ними работают психологи МЧС России. Прокуратура Тамбовской области организовала проверку исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования. 

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В Кирсанове (Тамбовская область) после взрыва бытового газа на четвертом этаже жилого дома произошло частичное обрушение здания, начался пожар. Сейчас огонь ликвидирован, несколько человек были спасены из-под завалов, есть информация о погибших. Все, что известно о происшествии в Кирсанове к этому часу — в материале URA.RU. Что произошло В пять часов утра 19 октября на четвертом этаже жилой пятиэтажки в Кирсанове взорвался бытовой газ, сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров в своем telegram-канале. Взрыв повлек за собой частичное разрушение четвертого и пятого этажей и возгорание. На место выехали спецслужбы. Пожар был локализован на площади в 150 квадратных метров через час после происшествия и к настоящему моменту — ликвидирован. В настоящий момент на месте работают 34 специалиста и 18 единиц техники, сообщили в telegram-канале МЧС Тамбовской области. Спасатели продолжают проливать и разбирать обрушившиеся конструкции.  Пострадавшие Сразу после происшествия прошла эвакуация жильцов дома. За медицинской помощью обратились восемь человек, еще пятеро отказались от нее. Стало известно о том, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Двое из них — погибли. Для эвакуированных жильцов был создан пункт временного размещения на 60 человек. С ними работают психологи МЧС России. Прокуратура Тамбовской области организовала проверку исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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