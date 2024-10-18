18 октября 2024

«Просто Артем»: военный из Тюмени поделился впечатлением о новом уральском полпреде Жоге

Полпред президента Жога разберется с проблемой раненого бойца СВО из Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тюмень. Тюмень
Артем Жога посетил Тюмень 18 октября Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога оставил свой личный номер телефона участнику СВО из Тюмени и пообещал разобраться с его проблемой по установлению факта ранения. Впечатлениями от встречи с полпредом Иван Сидоров поделился с URA.RU.

«От полпреда впечатление хорошее. Он зашел, поздоровался за руку, представился просто по имени — Артем. Спросил, какие у меня проблемы, я объяснил, показал копии бумаг. Он сказал, что свяжется с моей воинской частью, что надо разобраться, мол сколько можно над человеком издеваться? Записал мой номер, оставил свой», — рассказал URA.RU Иван Сидоров.

Как ранее писало агентство, почти два года тюменец пытается добиться того, чтобы ему признали факт получения ранения в зоне СВО. Во время визита Артема Жоги в Тюмень боец встретился с полпредом и тот пообещал ему посодействовать.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога оставил свой личный номер телефона участнику СВО из Тюмени и пообещал разобраться с его проблемой по установлению факта ранения. Впечатлениями от встречи с полпредом Иван Сидоров поделился с URA.RU. «От полпреда впечатление хорошее. Он зашел, поздоровался за руку, представился просто по имени — Артем. Спросил, какие у меня проблемы, я объяснил, показал копии бумаг. Он сказал, что свяжется с моей воинской частью, что надо разобраться, мол сколько можно над человеком издеваться? Записал мой номер, оставил свой», — рассказал URA.RU Иван Сидоров. Как ранее писало агентство, почти два года тюменец пытается добиться того, чтобы ему признали факт получения ранения в зоне СВО. Во время визита Артема Жоги в Тюмень боец встретился с полпредом и тот пообещал ему посодействовать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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