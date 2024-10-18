«Просто Артем»: военный из Тюмени поделился впечатлением о новом уральском полпреде Жоге

Полпред президента Жога разберется с проблемой раненого бойца СВО из Тюмени

19 октября 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Артем Жога посетил Тюмень 18 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога оставил свой личный номер телефона участнику СВО из Тюмени и пообещал разобраться с его проблемой по установлению факта ранения. Впечатлениями от встречи с полпредом Иван Сидоров поделился с URA.RU. «От полпреда впечатление хорошее. Он зашел, поздоровался за руку, представился просто по имени — Артем. Спросил, какие у меня проблемы, я объяснил, показал копии бумаг. Он сказал, что свяжется с моей воинской частью, что надо разобраться, мол сколько можно над человеком издеваться? Записал мой номер, оставил свой», — рассказал URA.RU Иван Сидоров. Как ранее писало агентство, почти два года тюменец пытается добиться того, чтобы ему признали факт получения ранения в зоне СВО. Во время визита Артема Жоги в Тюмень боец встретился с полпредом и тот пообещал ему посодействовать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога оставил свой личный номер телефона участнику СВО из Тюмени и пообещал разобраться с его проблемой по установлению факта ранения. Впечатлениями от встречи с полпредом Иван Сидоров поделился с URA.RU. «От полпреда впечатление хорошее. Он зашел, поздоровался за руку, представился просто по имени — Артем. Спросил, какие у меня проблемы, я объяснил, показал копии бумаг. Он сказал, что свяжется с моей воинской частью, что надо разобраться, мол сколько можно над человеком издеваться? Записал мой номер, оставил свой», — рассказал URA.RU Иван Сидоров. Как ранее писало агентство, почти два года тюменец пытается добиться того, чтобы ему признали факт получения ранения в зоне СВО. Во время визита Артема Жоги в Тюмень боец встретился с полпредом и тот пообещал ему посодействовать.