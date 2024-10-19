В Тамбовской области ввели режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме

«Прибыл в Кирсанов, где предположительно произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь», — написал Егоров в своем telegram-канале.Сотрудники МЧС уже начинают разбирать завалы. Здание, в котором произошел инцидент, является достаточно старым и не проходило ремонтных работ.
Пока не будет завершено полное обследование здания, доступ жителям в их квартиры ограничен. Дом будет находиться под круглосуточным контролем полиции, чтобы предотвратить возможные кражи имущества. По словам губернатора, важнейшей задачей на данный момент остается восстановление жилья для людей.
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В городе Кирсанов Тамбовской области поручено ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Началась работа по разбору завалов. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. «Прибыл в Кирсанов, где предположительно произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь», — написал Егоров в своем telegram-канале.Сотрудники МЧС уже начинают разбирать завалы. Здание, в котором произошел инцидент, является достаточно старым и не проходило ремонтных работ. Пока не будет завершено полное обследование здания, доступ жителям в их квартиры ограничен. Дом будет находиться под круглосуточным контролем полиции, чтобы предотвратить возможные кражи имущества. По словам губернатора, важнейшей задачей на данный момент остается восстановление жилья для людей.