Происшествия В Тамбовской области ввели режим ЧС после взрыва в многоквартирном доме В Тамбовской области ввели режим ЧС после взрыва в Кирсанове 19 октября 2024 в 13:31 Размер текста - 17 + В Кирсанове после взрыва газа начали разбор завалов (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Кирсанов Тамбовской области поручено ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Началась работа по разбору завалов. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. Новость по теме Под Тамбовом взорвался бытовой газ: что известно погибших и пострадавших. Фото, видео «Прибыл в Кирсанов, где предположительно произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь», — написал Егоров в своем telegram-канале .Сотрудники МЧС уже начинают разбирать завалы. Здание, в котором произошел инцидент, является достаточно старым и не проходило ремонтных работ. Пока не будет завершено полное обследование здания, доступ жителям в их квартиры ограничен. Дом будет находиться под круглосуточным контролем полиции, чтобы предотвратить возможные кражи имущества. По словам губернатора, важнейшей задачей на данный момент остается восстановление жилья для людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В городе Кирсанов Тамбовской области поручено ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Началась работа по разбору завалов. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров. «Прибыл в Кирсанов, где предположительно произошел взрыв бытового газа. Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь», — написал Егоров в своем telegram-канале.Сотрудники МЧС уже начинают разбирать завалы. Здание, в котором произошел инцидент, является достаточно старым и не проходило ремонтных работ. Пока не будет завершено полное обследование здания, доступ жителям в их квартиры ограничен. Дом будет находиться под круглосуточным контролем полиции, чтобы предотвратить возможные кражи имущества. По словам губернатора, важнейшей задачей на данный момент остается восстановление жилья для людей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям