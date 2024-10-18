Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Спирину со 100-летним юбилеем. Во время войны она села за руль трактора и работала на износ, рассказал глава региона в своих соцсетях.
«Поздравили Спирину Прасковью Ивановну со 100-летним юбилеем. Праздник наш ветеран встретила в кругу семьи. Прасковья Ивановна, когда началась война, а на фронт ее брать отказались, села за руль трактора и работала на износ, будучи 17-летней девушкой. За трудовой путь она была и бригадиром, и почтальоном, и учетчицей, и заведующей фермой», — написал Шумков в своем telegram-канале.
На данный момент Прасковья Ивановна живет у дочери в селе Круглое Звериноголовского округа. Всего у нее трое детей, пять внуков, восемь правнуков и пять праправнуков.
Прасковья Ивановна села за руль трактора во время Великой Отечественной войны
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Спирину со 100-летним юбилеем. Во время войны она села за руль трактора и работала на износ, рассказал глава региона в своих соцсетях. «Поздравили Спирину Прасковью Ивановну со 100-летним юбилеем. Праздник наш ветеран встретила в кругу семьи. Прасковья Ивановна, когда началась война, а на фронт ее брать отказались, села за руль трактора и работала на износ, будучи 17-летней девушкой. За трудовой путь она была и бригадиром, и почтальоном, и учетчицей, и заведующей фермой», — написал Шумков в своем telegram-канале. На данный момент Прасковья Ивановна живет у дочери в селе Круглое Звериноголовского округа. Всего у нее трое детей, пять внуков, восемь правнуков и пять праправнуков.