18 октября 2024

Курганский губернатор Шумков поздравил ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение красных дипломов выпускникам КГУ. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков отметил, что у ветерана есть внуки, правнуки и праправнуки Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Спирину со 100-летним юбилеем. Во время войны она села за руль трактора и работала на износ, рассказал глава региона в своих соцсетях.

«Поздравили Спирину Прасковью Ивановну со 100-летним юбилеем. Праздник наш ветеран встретила в кругу семьи. Прасковья Ивановна, когда началась война, а на фронт ее брать отказались, села за руль трактора и работала на износ, будучи 17-летней девушкой. За трудовой путь она была и бригадиром, и почтальоном, и учетчицей, и заведующей фермой», — написал Шумков в своем telegram-канале.

На данный момент Прасковья Ивановна живет у дочери в селе Круглое Звериноголовского округа. Всего у нее трое детей, пять внуков, восемь правнуков и пять праправнуков.

Прасковья Ивановна села за руль трактора во время Великой Отечественной войны
Прасковья Ивановна села за руль трактора во время Великой Отечественной войны
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил ветерана Великой Отечественной войны Прасковью Спирину со 100-летним юбилеем. Во время войны она села за руль трактора и работала на износ, рассказал глава региона в своих соцсетях. «Поздравили Спирину Прасковью Ивановну со 100-летним юбилеем. Праздник наш ветеран встретила в кругу семьи. Прасковья Ивановна, когда началась война, а на фронт ее брать отказались, села за руль трактора и работала на износ, будучи 17-летней девушкой. За трудовой путь она была и бригадиром, и почтальоном, и учетчицей, и заведующей фермой», — написал Шумков в своем telegram-канале. На данный момент Прасковья Ивановна живет у дочери в селе Круглое Звериноголовского округа. Всего у нее трое детей, пять внуков, восемь правнуков и пять праправнуков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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