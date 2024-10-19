«Тихий убийца»: какие симптомы указывают на рак яичников

The Mirror: рак яичников можно выявить по болям и вздутии в животе

19 октября 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Рак яичников проявляется в основном у женщин старше 50 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Рак яичников в основном встречается у женщин старше 50 лет, прошедших через менопаузу, однако он может развиваться в любом возрасте. О первых симптомах болезни пишет The Mirror. «Поскольку симптомы похожи на симптомы других заболеваний, рак может быть трудно распознать, но есть ранние признаки, на которые следует обратить внимание, такие как постоянное вздутие живота, боль в тазу и нижней части живота. <…> Первые симптомы рака яичников легко пропустить, поэтому его уже давно называют «тихим убийцей», — передает газета. Отмечается что также среди симптомов этого онкологического заболевания присутствуют проблемы с употреблением пищи, боли в спине, изменения привычек мочевого пузыря или кишечника, нерегулярная менструация. В Онкологическом центре Siteman в штате Миссури отметили, что ранние симптомы рака яичников зачастую принимают за другие доброкачественные опухоли. Кроме того, неизвестна точная причина рака яичников. Однако среди вещей, увеличивающих риск появления этого онкологического заболевания, существуют наследственность по раку молочной железы и яичников. Кроме того, возникновение заболевания зависит от возраста и количества яйцеклеток, выделяемых яичниками. Ранее телеканал CNN сообщил, что риск развития рака яичников в четыре раза выше у женщин, больных эндометриозом. Это заболевание, при котором похожая на слизистую оболочку матки ткань разрастается за ее пределами. Например, у женщин с тяжелой формой эндометриоза риск развития рака яичников в 9,7 раза выше, а при глубоком инфильтративном эндометриозе риск выше в 19 раз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рак яичников в основном встречается у женщин старше 50 лет, прошедших через менопаузу, однако он может развиваться в любом возрасте. О первых симптомах болезни пишет The Mirror. «Поскольку симптомы похожи на симптомы других заболеваний, рак может быть трудно распознать, но есть ранние признаки, на которые следует обратить внимание, такие как постоянное вздутие живота, боль в тазу и нижней части живота. <…> Первые симптомы рака яичников легко пропустить, поэтому его уже давно называют «тихим убийцей», — передает газета. Отмечается что также среди симптомов этого онкологического заболевания присутствуют проблемы с употреблением пищи, боли в спине, изменения привычек мочевого пузыря или кишечника, нерегулярная менструация. В Онкологическом центре Siteman в штате Миссури отметили, что ранние симптомы рака яичников зачастую принимают за другие доброкачественные опухоли. Кроме того, неизвестна точная причина рака яичников. Однако среди вещей, увеличивающих риск появления этого онкологического заболевания, существуют наследственность по раку молочной железы и яичников. Кроме того, возникновение заболевания зависит от возраста и количества яйцеклеток, выделяемых яичниками. Ранее телеканал CNN сообщил, что риск развития рака яичников в четыре раза выше у женщин, больных эндометриозом. Это заболевание, при котором похожая на слизистую оболочку матки ткань разрастается за ее пределами. Например, у женщин с тяжелой формой эндометриоза риск развития рака яичников в 9,7 раза выше, а при глубоком инфильтративном эндометриозе риск выше в 19 раз.