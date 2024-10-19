ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбила несколько воздушных целей на подлете к городу»,— сообщил Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что, согласно предварительным данным, серьезных повреждений городской инфраструктуры или пострадавших нет.
Гладков отметил, что обломки воздушных целей повредили пять автомобилей. Также пострадал газопровод. Оперативные службы и службы экстренной помощи работают на местах.
Ранее под Белгородом ВСУ атаковали рейсовый автобус. В результате инцидента ранения получили восемь мирных жителей.
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