ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

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Российские системы ПВО сбили над Белгородом несколько воздушных целей, серьезных разрушений нет, заявил Гладков
Российские системы ПВО сбили над Белгородом несколько воздушных целей, серьезных разрушений нет, заявил Гладков Фото:
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Сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбила несколько воздушных целей на подлете к городу»,— сообщил Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что, согласно предварительным данным, серьезных повреждений городской инфраструктуры или пострадавших нет.

Гладков отметил, что обломки воздушных целей повредили пять автомобилей. Также пострадал газопровод. Оперативные службы и службы экстренной помощи работают на местах.

Ранее под Белгородом ВСУ атаковали рейсовый автобус. В результате инцидента ранения получили восемь мирных жителей.

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Сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбила несколько воздушных целей на подлете к городу»,— сообщил Гладков в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что, согласно предварительным данным, серьезных повреждений городской инфраструктуры или пострадавших нет. Гладков отметил, что обломки воздушных целей повредили пять автомобилей. Также пострадал газопровод. Оперативные службы и службы экстренной помощи работают на местах. Ранее под Белгородом ВСУ атаковали рейсовый автобус. В результате инцидента ранения получили восемь мирных жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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