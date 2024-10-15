ВСУ атаковали рейсовый автобус под Белгородом, есть раненые

В Белгородском районе рейсовый автобус подвергся атаке с использованием украинского беспилотника, в результате чего ранения получили восемь мирных жителей, включая четырех несовершеннолетних. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе на повороте в поселок Октябрьский движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника. К сожалению, ранены 8 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних», — написал Гладков в своем telegram-канале. Состояние раненых оценивается как стабильное, но требующее медицинского вмешательства.
По данным медучреждений, двух мужчин с осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода, а двух женщин после оказания первой помощи отпустили домой. Четверых несовершеннолетних доставили в детскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работают экстренные службы, оцениваются повреждения автобуса и проводится расследование обстоятельств атаки.
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