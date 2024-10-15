ВСУ атаковали рейсовый автобус под Белгородом, есть раненые

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Мирные жители ранены в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области
Мирные жители ранены в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородском районе рейсовый автобус подвергся атаке с использованием украинского беспилотника, в результате чего ранения получили восемь мирных жителей, включая четырех несовершеннолетних. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе на повороте в поселок Октябрьский движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника. К сожалению, ранены 8 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних», — написал Гладков в своем telegram-канале. Состояние раненых оценивается как стабильное, но требующее медицинского вмешательства.

По данным медучреждений, двух мужчин с осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода, а двух женщин после оказания первой помощи отпустили домой. Четверых несовершеннолетних доставили в детскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работают экстренные службы, оцениваются повреждения автобуса и проводится расследование обстоятельств атаки.

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В Белгородском районе рейсовый автобус подвергся атаке с использованием украинского беспилотника, в результате чего ранения получили восемь мирных жителей, включая четырех несовершеннолетних. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе на повороте в поселок Октябрьский движущийся рейсовый автобус подвергся атаке вражеского беспилотника. К сожалению, ранены 8 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних», — написал Гладков в своем telegram-канале. Состояние раненых оценивается как стабильное, но требующее медицинского вмешательства. По данным медучреждений, двух мужчин с осколочными ранениями госпитализировали в городскую больницу №2 г. Белгорода, а двух женщин после оказания первой помощи отпустили домой. Четверых несовершеннолетних доставили в детскую областную клиническую больницу. На месте происшествия работают экстренные службы, оцениваются повреждения автобуса и проводится расследование обстоятельств атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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