В спор Росимущества и бывших владельцев «Макфы» вступила Генпрокуратура РФ

20 октября 2024 в 01:43 Размер текста - 17 +

Семья Михаила Юревича судится с Росимуществом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Арбитражный суд Москвы привлек в качестве третьего лица Генпрокуратуру РФ в судебном споре между бывшими владельцами национализированного холдинга «Макфа» и Росимуществом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Ходатайство о том, что в процессе участвовала Генпрокуратура, заявило Росимущество. «Представителем ответчика представлено ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Генпрокуратуры Российской Федерации. Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению», — говорится в решении. Предварительное заседание состоится 12 ноября. Именно по требованию Генпрокуратуры РФ все активы «Макфы», включая предприятия и недвижимость, переданы государству. Основанием для этого стали уголовные дела о коррупции, возбужденные в отношении двух основателей «Макфы», челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В настоящее время Юревич проживает в Великобритании. Белоусов не явился на приговор по своему делу и его место нахождения неизвестно. Иск к Росимуществу подали сам Юревич, его сын Александр, а также родители Валерий и Наталья. Истцами также выступили дочь Белоусова Валерия Чигинцева и ее муж Максим Чигинцев. Как ранее пояснил URA.RU представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов, поводом для иска стал тот факт, что активы «Макфы» переданы Росимуществом в управление Россельхозбанку, несмотря на арест, наложенный на них по решению Центрального районного суда Челябинска. На счета членов семей Юревича и Белоусова также наложен арест. Согласно документам судебных приставов, сумма арестованных активов составляет 100 триллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы привлек в качестве третьего лица Генпрокуратуру РФ в судебном споре между бывшими владельцами национализированного холдинга «Макфа» и Росимуществом. Сообщение об этом появилось в картотеке дела суда. Ходатайство о том, что в процессе участвовала Генпрокуратура, заявило Росимущество. «Представителем ответчика представлено ходатайство о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, Генпрокуратуры Российской Федерации. Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению», — говорится в решении. Предварительное заседание состоится 12 ноября. Именно по требованию Генпрокуратуры РФ все активы «Макфы», включая предприятия и недвижимость, переданы государству. Основанием для этого стали уголовные дела о коррупции, возбужденные в отношении двух основателей «Макфы», челябинского экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В настоящее время Юревич проживает в Великобритании. Белоусов не явился на приговор по своему делу и его место нахождения неизвестно. Иск к Росимуществу подали сам Юревич, его сын Александр, а также родители Валерий и Наталья. Истцами также выступили дочь Белоусова Валерия Чигинцева и ее муж Максим Чигинцев. Как ранее пояснил URA.RU представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов, поводом для иска стал тот факт, что активы «Макфы» переданы Росимуществом в управление Россельхозбанку, несмотря на арест, наложенный на них по решению Центрального районного суда Челябинска. На счета членов семей Юревича и Белоусова также наложен арест. Согласно документам судебных приставов, сумма арестованных активов составляет 100 триллионов рублей.