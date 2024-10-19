19 октября 2024
18 октября 2024

Губернатор Кухарук проинспектировал строительство моста через Обь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Руслан Кухарук проверил ход работ по возведению второго моста через Обь в районе Сургута
Руслан Кухарук проверил ход работ по возведению второго моста через Обь в районе Сургута Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил с рабочим визитом строящийся в районе Сургута мост через Обь. Там о ходе работ ему рассказал генеральный директор ОА «Мостострой-11» Николай Руссу.

«Мостовой переход через реку Обь достиг готовности 55%. По словам генерального директора АО „МОСТОСТРОЙ-11“ Николая Александровича Руссу, строительство идет с опережением графика», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

Сейчас работники заняты укреплением водозащитной дамбы. Ввод моста в эксплуатацию позволит разгрузить единственный мост через Обь в районе Сургута. Сейчас он работает в режиме трехкратной перегрузки. 

Опережение графиков строительства нового моста отмечалось неоднократно. Так зампред правительства РФ Марат Хуснуллин оценил высокие темпы проведения работ.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО посещал мост в июне. Тогда он осмотрел его с вертолета и пообещал украсить строительный объект архитектурной подсветкой.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил с рабочим визитом строящийся в районе Сургута мост через Обь. Там о ходе работ ему рассказал генеральный директор ОА «Мостострой-11» Николай Руссу. «Мостовой переход через реку Обь достиг готовности 55%. По словам генерального директора АО „МОСТОСТРОЙ-11“ Николая Александровича Руссу, строительство идет с опережением графика», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  Сейчас работники заняты укреплением водозащитной дамбы. Ввод моста в эксплуатацию позволит разгрузить единственный мост через Обь в районе Сургута. Сейчас он работает в режиме трехкратной перегрузки.  Опережение графиков строительства нового моста отмечалось неоднократно. Так зампред правительства РФ Марат Хуснуллин оценил высокие темпы проведения работ. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО посещал мост в июне. Тогда он осмотрел его с вертолета и пообещал украсить строительный объект архитектурной подсветкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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