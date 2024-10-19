Губернатор ХМАО Руслан Кухарук посетил с рабочим визитом строящийся в районе Сургута мост через Обь. Там о ходе работ ему рассказал генеральный директор ОА «Мостострой-11» Николай Руссу.
«Мостовой переход через реку Обь достиг готовности 55%. По словам генерального директора АО „МОСТОСТРОЙ-11“ Николая Александровича Руссу, строительство идет с опережением графика», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Сейчас работники заняты укреплением водозащитной дамбы. Ввод моста в эксплуатацию позволит разгрузить единственный мост через Обь в районе Сургута. Сейчас он работает в режиме трехкратной перегрузки.
Опережение графиков строительства нового моста отмечалось неоднократно. Так зампред правительства РФ Марат Хуснуллин оценил высокие темпы проведения работ.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО посещал мост в июне. Тогда он осмотрел его с вертолета и пообещал украсить строительный объект архитектурной подсветкой.
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