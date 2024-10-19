19 октября 2024

Собянин: Москву пытались атаковать при помощи БПЛА

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Собянин заявил о работе специалистов на месте падения обломков БПЛА
Собянин заявил о работе специалистов на месте падения обломков БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО отразили атаку беспилотника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника. Летевшего на Москву», — написал Собянин в своем официальном telegram-канале.

На месте падения обломков БПЛА, согласно заявлению мэра Москвы, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия уже задействованы специалисты экстренных служб. 

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Силы ПВО отразили атаку беспилотника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника. Летевшего на Москву», — написал Собянин в своем официальном telegram-канале. На месте падения обломков БПЛА, согласно заявлению мэра Москвы, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия уже задействованы специалисты экстренных служб. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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