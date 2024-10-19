Собянин: Москву пытались атаковать при помощи БПЛА

Собянин заявил о работе специалистов на месте падения обломков БПЛА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силы ПВО отразили атаку беспилотника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника. Летевшего на Москву», — написал Собянин в своем официальном telegram-канале.
На месте падения обломков БПЛА, согласно заявлению мэра Москвы, пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия уже задействованы специалисты экстренных служб.
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