Россия смогла сама обеспечить себя картошкой впервые за восемь лет

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Последний раз Россия себя полностью обеспечивала собственным картофелем в 2015 году
Последний раз Россия себя полностью обеспечивала собственным картофелем в 2015 году Фото:

Россия достигла полного самообеспечения картофелем впервые с 2015 года, согласно анализу данных Росстата. Это указывает на полную независимость страны в производстве этого продукта.

«В прошлом году уровень самообеспечения картофелем вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101%», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Это достижение стало возможным благодаря увеличению внутреннего производства и эффективной агрополитике.

Россия также демонстрирует значительные успехи и в других сегментах продовольственного рынка. Так, например, уровень самообеспеченности страны по яйцам очень высок и достигает 98,6%, по мясу — 101,7%, а по рыбе — 152,9%. Однако показатели по таким продуктам, как молоко и овощи, остаются несколько ниже, составляя 86% и 89,1% соответственно.

Ранее доктор экономических наук Константин Лебедев заявил, что в ближайшее время ожидается повышение цен на молоко и молочные продукты на 8-15%. Причиной этого является увеличение себестоимости.

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Россия достигла полного самообеспечения картофелем впервые с 2015 года, согласно анализу данных Росстата. Это указывает на полную независимость страны в производстве этого продукта. «В прошлом году уровень самообеспечения картофелем вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101%», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Это достижение стало возможным благодаря увеличению внутреннего производства и эффективной агрополитике. Россия также демонстрирует значительные успехи и в других сегментах продовольственного рынка. Так, например, уровень самообеспеченности страны по яйцам очень высок и достигает 98,6%, по мясу — 101,7%, а по рыбе — 152,9%. Однако показатели по таким продуктам, как молоко и овощи, остаются несколько ниже, составляя 86% и 89,1% соответственно. Ранее доктор экономических наук Константин Лебедев заявил, что в ближайшее время ожидается повышение цен на молоко и молочные продукты на 8-15%. Причиной этого является увеличение себестоимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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