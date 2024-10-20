Россия смогла сама обеспечить себя картошкой впервые за восемь лет

Россия достигла полного самообеспечения картофелем впервые с 2015 года, согласно анализу данных Росстата. Это указывает на полную независимость страны в производстве этого продукта.
«В прошлом году уровень самообеспечения картофелем вырос сразу на 6,5 процентного пункта и составил 101%», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Это достижение стало возможным благодаря увеличению внутреннего производства и эффективной агрополитике.
Россия также демонстрирует значительные успехи и в других сегментах продовольственного рынка. Так, например, уровень самообеспеченности страны по яйцам очень высок и достигает 98,6%, по мясу — 101,7%, а по рыбе — 152,9%. Однако показатели по таким продуктам, как молоко и овощи, остаются несколько ниже, составляя 86% и 89,1% соответственно.
Ранее доктор экономических наук Константин Лебедев заявил, что в ближайшее время ожидается повышение цен на молоко и молочные продукты на 8-15%. Причиной этого является увеличение себестоимости.
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