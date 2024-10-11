В ближайшее время стоимость молока и молочной продукции могут повыситься от 8 до 15%. Все дело в том, что цены на молоко растут вместе с повышением себестоимости продукта, сообщил URA.RU доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета, доктор экономических наук Константин Лебедев. Эксперт объяснил, из чего складывается стоимость товара.
Традиционно, цена на молоко начинает снижаться с весны до лета, а с осени начинает вновь увеличиваться. Поэтому, рост стоимости на 12%, который фиксируют в «Руспродсоюзе», продолжится до конца года.
«Цены на молоко и молочную продукцию вырастут в ближайшее время на 8-15%. Они увеличиваются вместе с ростом себестоимости. Стоимость сырого молока в сентябре увеличилась на 1,1% по сравнению с августом. При этом, на протяжении всего прошлого года производители сохраняли достаточно низкой стоимость молочной продукции для поддержки спроса. В среднем в течение 2024 года цены на эту категорию товара сдерживали продовольственную инфляцию», — отмечает Константин Лебедев.
Питьевое молоко — это очень низкомаржинальный продукт, отмечает эксперт. По его словам, на его производстве молокоперерабатывающие заводы зарабатывают около 5%. В то же время, структура расходов у разных производителей и торговых сетей различается.
«Около 48% от розничной цены молока формируют расходы на сырье — само молоко. Еще по 5% уходит на обслуживание оборудования и зарплаты сотрудников, которые делают из сырого молока готовый к употреблению продукт. Еще по 8 % предприятия тратят на упаковку и коммерческие и общехозяйственные расходы. При этом, затраты производителей зависят от типа обработки сырья: это может быть пастеризация, ультрапастеризация, стерилизация. А еще — от типа используемой упаковки: картон, пленка, пластиковая бутылка, многослойная упаковка», — объясняет доктор экономических наук.
Еще есть затраты на логистику и хранение, говорит Константин Лебедев. Около 2% закладывают на транспортировку товара и обслуживание склада, а 1% — на маркировку готовой продукции, резюмировал эксперт.
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