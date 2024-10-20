Балицкий: Запад «стерилизовал» Украину

20 октября 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Запад сделал все, чтобы подавить повстанческие настроения на Украине, заявил Евгений Балицкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что страны Запада за последние восемь лет сделали все, чтобы подавить всех тех, кто мог бы противостоять местному режиму Украины. Он подчеркнул, что таким образом западные страны фактически «стерилизовали» целую страну. «Иностранный режим, который полностью управляет Украиной, грамотно подошел [к ситуации], у них есть тысячелетняя культура, история, как бороться с повстанцами. <…> Они за эти восемь лет вычленили всех способных к сопротивлению. Они [страны Запада] практически стерилизовали территорию», — заявил Балицкий в разговоре с ТАСС. Он добавил, что на бунт внутри украинской страны рассчитывать не приходится. В настоящий момент Киев активно взаимодействует со странами Запада ради поддержки, как финансовой, так и военной. Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что в будущем его страну примут в НАТО. Он также надеется, что политическая обстановка внутри США, которая сменится после выборов в стране, поможет ему. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что страны Запада за последние восемь лет сделали все, чтобы подавить всех тех, кто мог бы противостоять местному режиму Украины. Он подчеркнул, что таким образом западные страны фактически «стерилизовали» целую страну. «Иностранный режим, который полностью управляет Украиной, грамотно подошел [к ситуации], у них есть тысячелетняя культура, история, как бороться с повстанцами. <…> Они за эти восемь лет вычленили всех способных к сопротивлению. Они [страны Запада] практически стерилизовали территорию», — заявил Балицкий в разговоре с ТАСС. Он добавил, что на бунт внутри украинской страны рассчитывать не приходится. В настоящий момент Киев активно взаимодействует со странами Запада ради поддержки, как финансовой, так и военной. Украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывает, что в будущем его страну примут в НАТО. Он также надеется, что политическая обстановка внутри США, которая сменится после выборов в стране, поможет ему.