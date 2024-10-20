В ЯНАО легковушка врезалась в опору ЛЭП

На втором километре дороги «подъезд к поселку Лимбияха» водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП ямалец получил травмы, сообщает УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«На втором километре автодороги подъезд к поселку Лимбияха, водитель управляя автомобилем „Шкода“, не учел скорость движения, погодные и метеорологические условия в результате чего не справился с управлением допустил съезд с дороги с наездом на столб линии электропередач. В результате ДТП водитель автомобиля „Шкода“ получил телесные повреждения», — написано в telegram-канале ведомства.
В 2024 году в ЯНАО зарегистрировано 3692 ДТП. В них погибли 26 человек. Еще 271 получили травмы, 36 из них — дети.
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