20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

В ЯНАО легковушка врезалась в опору ЛЭП

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямалец не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП
Ямалец не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП Фото:

На втором километре дороги «подъезд к поселку Лимбияха» водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП ямалец получил травмы, сообщает УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«На втором километре автодороги подъезд к поселку Лимбияха, водитель управляя автомобилем „Шкода“, не учел скорость движения, погодные и метеорологические условия в результате чего не справился с управлением допустил съезд с дороги с наездом на столб линии электропередач. В результате ДТП водитель автомобиля „Шкода“ получил телесные повреждения», — написано в telegram-канале ведомства.

В 2024 году в ЯНАО зарегистрировано 3692 ДТП. В них погибли 26 человек. Еще 271 получили травмы, 36 из них — дети.

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На втором километре дороги «подъезд к поселку Лимбияха» водитель автомобиля «Шкода» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. В результате ДТП ямалец получил травмы, сообщает УГИБДД МВД России по ЯНАО. «На втором километре автодороги подъезд к поселку Лимбияха, водитель управляя автомобилем „Шкода“, не учел скорость движения, погодные и метеорологические условия в результате чего не справился с управлением допустил съезд с дороги с наездом на столб линии электропередач. В результате ДТП водитель автомобиля „Шкода“ получил телесные повреждения», — написано в telegram-канале ведомства. В 2024 году в ЯНАО зарегистрировано 3692 ДТП. В них погибли 26 человек. Еще 271 получили травмы, 36 из них — дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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