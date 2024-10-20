Мэр Нытвы рассказал о помощи пострадавшим на пожаре, в котором погибли дети

Пострадавшим от пожара в поселке Уральском Пермского края окажут материальную помощь. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов.
«Сотрудники местного отделения соцзащиты принимают заявления на материальную помощь, выдачу продуктовых наборов. Также заявления на материальную помощь принимают и в территориальном отделе администрации (поселок Уральский, улица Московская, 19а, телефон 5-10-50). Ситуацию держу на контроле, по поручению губернатора Дмитрия Махонина организована работа по оказанию всесторонней помощи жильцам дома. Решаем вопрос о размещении тех, кому необходимо временное жилье», — написал Хаертдинов.
В МЧС ранее сообщали, что пожар охватил двухэтажный многоквартирный дом. Губернатор Дмитрий Махонин создал оперативный штаб и поручил главе Нытвенского округа оказать помощь пострадавшим. Следственный комитет в Пермском крае расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!