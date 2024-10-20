20 октября 2024
19 октября 2024

Мэр Нытвы рассказал о помощи пострадавшим на пожаре, в котором погибли дети

Мэр Нытвы Хаертдинов: пострадавшим от пожара предоставят временное жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшим от пожара в поселке Уральском окажут материальную помощь и предоставят продукты
Пострадавшим от пожара в поселке Уральском окажут материальную помощь и предоставят продукты Фото:
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В Пермском крае на пожаре погибли трое детей

Пострадавшим от пожара в поселке Уральском Пермского края окажут материальную помощь. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов.

«Сотрудники местного отделения соцзащиты принимают заявления на материальную помощь, выдачу продуктовых наборов. Также заявления на материальную помощь принимают и в территориальном отделе администрации (поселок Уральский, улица Московская, 19а, телефон 5-10-50). Ситуацию держу на контроле, по поручению губернатора Дмитрия Махонина организована работа по оказанию всесторонней помощи жильцам дома. Решаем вопрос о размещении тех, кому необходимо временное жилье», — написал Хаертдинов.

В МЧС ранее сообщали, что пожар охватил двухэтажный многоквартирный дом. Губернатор Дмитрий Махонин создал оперативный штаб и поручил главе Нытвенского округа оказать помощь пострадавшим. Следственный комитет в Пермском крае расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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Пострадавшим от пожара в поселке Уральском Пермского края окажут материальную помощь. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов. «Сотрудники местного отделения соцзащиты принимают заявления на материальную помощь, выдачу продуктовых наборов. Также заявления на материальную помощь принимают и в территориальном отделе администрации (поселок Уральский, улица Московская, 19а, телефон 5-10-50). Ситуацию держу на контроле, по поручению губернатора Дмитрия Махонина организована работа по оказанию всесторонней помощи жильцам дома. Решаем вопрос о размещении тех, кому необходимо временное жилье», — написал Хаертдинов. В МЧС ранее сообщали, что пожар охватил двухэтажный многоквартирный дом. Губернатор Дмитрий Махонин создал оперативный штаб и поручил главе Нытвенского округа оказать помощь пострадавшим. Следственный комитет в Пермском крае расследует уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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