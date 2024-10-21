МИД Южной Кореи пригласил на беседу российского посла

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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Южная Корея позвала на беседу российского посла после слухов о том, что КНДР якобы направила свои войска на Украину Фото:

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом РФ в Сеуле Георгием Зиновьевым. Информация об этом была опубликована южнокорейским агентством Yonhap. Поводом послужили слухи о якобы отправке КНДР своих военных на помощь России.

«Министерство иностранных дел вызвало российского спецпредставителя в Южную Корею, чтобы выразить сожаление в связи с отправкой Северной Кореей своих солдат для участия в конфликте на Украине», — передает издание. Журналистам ТАСС подтвердили факт переговоров.

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) на днях заключили соглашение о военном сотрудничестве. Согласно документу, стороны обязуются координировать свои усилия в ответ на возможные агрессивные действия третьих стран. В документе также прописано, что в случае военного конфликта одна из стран окажет другой необходимую военную поддержку.

После этого в соцсетях начали распространять информацию, будто Северная Корея направила своих военных в зону СВО. В Кремле этим слухи опровергли.

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Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом РФ в Сеуле Георгием Зиновьевым. Информация об этом была опубликована южнокорейским агентством Yonhap. Поводом послужили слухи о якобы отправке КНДР своих военных на помощь России. «Министерство иностранных дел вызвало российского спецпредставителя в Южную Корею, чтобы выразить сожаление в связи с отправкой Северной Кореей своих солдат для участия в конфликте на Украине», — передает издание. Журналистам ТАСС подтвердили факт переговоров. Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) на днях заключили соглашение о военном сотрудничестве. Согласно документу, стороны обязуются координировать свои усилия в ответ на возможные агрессивные действия третьих стран. В документе также прописано, что в случае военного конфликта одна из стран окажет другой необходимую военную поддержку. После этого в соцсетях начали распространять информацию, будто Северная Корея направила своих военных в зону СВО. В Кремле этим слухи опровергли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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