«Лишних слов не говорил»: рассказ школьного учителя Жоги о его детстве. Фото, видео

Классный руководитель Жоги рассказала о детстве будущего полпреда на Колыме

21 октября 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

Артем Жога считает, что детство в Магаданской области закалило его характер Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Детство в таежном рабочем поселке, подработка на золотых приисках, служба в донецком батальоне «Спарта» — все это закалило характер Артема Жоги, нынешнего полпреда в УрФО. Таким мнением c URA.RU поделилась классный руководитель будущего чиновника Валентина Дитятева из Магаданской области. Она же предоставила агентству видеоролик о знаменитом ученике, который сделали в его родной школе. О малоизвестных фактах из биографии героя-политика — в материале агентства. «Он был очень спокойный, очень вдумчивый ребенок, очень волевой. Лишних слов не говорил, своих решений не менял. Характер, твердость чувствовались в нем уже тогда. Если выбирал друзей, то навсегда. Когда смотрю на него сейчас по телевизору, вижу того самого серьезного мальчика», — рассказала URA.RU Валентина Михайловна. Она была у Артема Жоги классным руководителем и преподавала математику. Сейчас ей 83 года, она продолжает учить детей. Семья Жоги Маленький Артем был серьезным и волевым ребенком Фото: издание «Донеzкое Vремя» Артем Жога родился в рабочей семье. Его отец Владимир в 1970-е уехал на север на заработки. Он трудился на золотых приисках, а именно в карьере «Горный», которого сейчас уже нет. А тогда, в советские годы, там добывали руду и пески драгоценных металлов: золота, серебра и платины. «Помню я Володю, он работал на погрузчике, а я на БелАЗе. Мы с ним хорошие напарники были, можно сказать, дружили. У него тогда уже семья была, парень трудолюбивый был, надежный», — рассказал один из жителей Оротукана, Алексей. Мама Артема Лидия, медработник, в те же годы тоже приехала в Магаданскую область с Украины. С Владимиром они поженились в 1973-м, спустя время на свет появился один сын, потом второй — Артем. Это было в поселке Широком. Спустя время семья перебралась в Донецк, но через год вернулась на север и обосновалась уже в Оротукане. Там Артем Жога и пошел в первый класс. Жили скромно, в старом деревянном доме с небольшим огородом, братья помогали родителям по хозяйству. Позже Жога скажет в одном из интервью, что жизнь в тайге, среди сопок и гор, закалила его характер. Учителя Валентина Дитятева девять лет была наставником Артема Жоги Фото предоставлено Валентиной Дитятевой Скажет спасибо он и преподавателям, а именно классному руководителю. «Очень благодарен учителям, которые вложили в меня не только знания, но и терпение. Учился я хорошо, но вот примерным поведением не отличался. Меня в воспитательных целях даже назначали председателем совета пионерского отряда», — говорил Жога изданию «ДонеZкое Vремя». «Спасибо Оротукану, где я рос и окончил школу. Спасибо моим педагогам, что дали мне образование, губернатору и всем магаданцам за то, что не забывают бойцов», — его слова уже из другого интервью. «Да, учился Артем нормально, по моему предмету — математике — хорошо. На маршировках строя и песни к 23 февраля был командиром отряда, и они всегда занимали первые места», — подтвердила Валентина Дитятева. Она призналась, что однажды, спустя годы, Артем Жога неожиданно позвонил ей и поздравил с Днем учителя. «Я была так ошарашена! Совсем не ожидала этого. Сказал мне много теплых слов», — добавила педагог. Донбасс Маленький Володя Жога с родителями Фото: издание «Донеzкое Vремя» После распада СССР, в 1990-е, Жоги переехали снова в Донецк: Лидия Ивановна болела бронхитом, и врачи посоветовали ей сменить климат на более теплый. В 1994-м Артем Жога перебрался в Славянск, а потом ездил в Амурскую область на золотые прииски. «Я сварщик по профессии. Моей целью было заработать на квартиру, поскольку у меня уже была семья, родился Володя. После судьба сложилась так, что я начал в Славянске заниматься рыбным бизнесом. Сначала работал реализатором на рынке, потом начал предпринимательскую деятельность, у меня было несколько точек», — вспоминал он. «Спарта» Все перевернули события Майдана. Сначала в разведбатальон «Спарта» ушел Владимир Жога (позывной Воха), вслед за ним — отец, Артем (позывной Колыма). В день гибели Вохи в Оротукане возле школы прошел митинг, собрались все ребята и учителя. Они узнали о геройской гибели сына своего выпускника по телевизору и были потрясены. А Валентина Дитятева написала бывшему ученику сообщение с соболезнованиями: «Артем, Артем Владимирович, без слез невозможно было услышать сообщение 5 марта о гибели вашего сына. Эту боль ничем не восполнить. Мы с вами. Берегите себя! Вы воспитали настоящего человека. Мы гордимся вами и подвигом Владимира». Артем Жога занимался бизнесом, но все изменил 2014 год Фото: издание «Донеzкое Vремя» Память В школе Оротукана гордятся своими учениками (Артем Жога справа) Фото: издание «Донеzкое Vремя» В маленьком Оротукане бережно хранят память обо всех героях родного края, а о Жогах особенно. Несмотря на то что в поселке уже не осталось почти никого, кто помнил бы Артема с детских лет, его имя знают все сельчане и гордятся земляком. И все — благодаря школе и Валентине Михайловне, которая ведет большую патриотическую работу. Так, к 79-летию победы в Великой Отечественной войне в школе создали проект под названием «Время выбрало нас. Позывной Колыма». В нем рассказали о династии Жог, Артеме и Владимире, которые оказались в «Спарте» в одном строю. Этот рассказ лег в основу видеоролика, который занял первое место в районном конкурсе. Позже видеоролик был отправлен и самому Артему Жоге. «Он очень порядочный, добросовестный человек. Он досконально дойдет до самой истины, он человек слова: „сказал — сделал“. С его характером он справится с новой работой», — уверена Валентина Дитятева. Артем Жога стал полпредом в УрФО 2 октября. До назначения на должность он возглавлял Народный совет ДНР, до этого служил в батальоне «Спарта» вместе с сыном Владимиром. После гибели Вохи Жога-старший взял командование отрядом на себя. Владимиру Жоге посмертно было присвоено звание Героя России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детство в таежном рабочем поселке, подработка на золотых приисках, служба в донецком батальоне «Спарта» — все это закалило характер Артема Жоги, нынешнего полпреда в УрФО. Таким мнением c URA.RU поделилась классный руководитель будущего чиновника Валентина Дитятева из Магаданской области. Она же предоставила агентству видеоролик о знаменитом ученике, который сделали в его родной школе. О малоизвестных фактах из биографии героя-политика — в материале агентства. «Он был очень спокойный, очень вдумчивый ребенок, очень волевой. Лишних слов не говорил, своих решений не менял. Характер, твердость чувствовались в нем уже тогда. Если выбирал друзей, то навсегда. Когда смотрю на него сейчас по телевизору, вижу того самого серьезного мальчика», — рассказала URA.RU Валентина Михайловна. Она была у Артема Жоги классным руководителем и преподавала математику. Сейчас ей 83 года, она продолжает учить детей. Артем Жога родился в рабочей семье. Его отец Владимир в 1970-е уехал на север на заработки. Он трудился на золотых приисках, а именно в карьере «Горный», которого сейчас уже нет. А тогда, в советские годы, там добывали руду и пески драгоценных металлов: золота, серебра и платины. «Помню я Володю, он работал на погрузчике, а я на БелАЗе. Мы с ним хорошие напарники были, можно сказать, дружили. У него тогда уже семья была, парень трудолюбивый был, надежный», — рассказал один из жителей Оротукана, Алексей. Мама Артема Лидия, медработник, в те же годы тоже приехала в Магаданскую область с Украины. С Владимиром они поженились в 1973-м, спустя время на свет появился один сын, потом второй — Артем. Это было в поселке Широком. Спустя время семья перебралась в Донецк, но через год вернулась на север и обосновалась уже в Оротукане. Там Артем Жога и пошел в первый класс. Жили скромно, в старом деревянном доме с небольшим огородом, братья помогали родителям по хозяйству. Позже Жога скажет в одном из интервью, что жизнь в тайге, среди сопок и гор, закалила его характер. Скажет спасибо он и преподавателям, а именно классному руководителю. «Очень благодарен учителям, которые вложили в меня не только знания, но и терпение. Учился я хорошо, но вот примерным поведением не отличался. Меня в воспитательных целях даже назначали председателем совета пионерского отряда», — говорил Жога изданию «ДонеZкое Vремя». «Спасибо Оротукану, где я рос и окончил школу. Спасибо моим педагогам, что дали мне образование, губернатору и всем магаданцам за то, что не забывают бойцов», — его слова уже из другого интервью. «Да, учился Артем нормально, по моему предмету — математике — хорошо. На маршировках строя и песни к 23 февраля был командиром отряда, и они всегда занимали первые места», — подтвердила Валентина Дитятева. Она призналась, что однажды, спустя годы, Артем Жога неожиданно позвонил ей и поздравил с Днем учителя. «Я была так ошарашена! Совсем не ожидала этого. Сказал мне много теплых слов», — добавила педагог. После распада СССР, в 1990-е, Жоги переехали снова в Донецк: Лидия Ивановна болела бронхитом, и врачи посоветовали ей сменить климат на более теплый. В 1994-м Артем Жога перебрался в Славянск, а потом ездил в Амурскую область на золотые прииски. «Я сварщик по профессии. Моей целью было заработать на квартиру, поскольку у меня уже была семья, родился Володя. После судьба сложилась так, что я начал в Славянске заниматься рыбным бизнесом. Сначала работал реализатором на рынке, потом начал предпринимательскую деятельность, у меня было несколько точек», — вспоминал он. Все перевернули события Майдана. Сначала в разведбатальон «Спарта» ушел Владимир Жога (позывной Воха), вслед за ним — отец, Артем (позывной Колыма). В день гибели Вохи в Оротукане возле школы прошел митинг, собрались все ребята и учителя. Они узнали о геройской гибели сына своего выпускника по телевизору и были потрясены. А Валентина Дитятева написала бывшему ученику сообщение с соболезнованиями: «Артем, Артем Владимирович, без слез невозможно было услышать сообщение 5 марта о гибели вашего сына. Эту боль ничем не восполнить. Мы с вами. Берегите себя! Вы воспитали настоящего человека. Мы гордимся вами и подвигом Владимира». В маленьком Оротукане бережно хранят память обо всех героях родного края, а о Жогах особенно. Несмотря на то что в поселке уже не осталось почти никого, кто помнил бы Артема с детских лет, его имя знают все сельчане и гордятся земляком. И все — благодаря школе и Валентине Михайловне, которая ведет большую патриотическую работу. Так, к 79-летию победы в Великой Отечественной войне в школе создали проект под названием «Время выбрало нас. Позывной Колыма». В нем рассказали о династии Жог, Артеме и Владимире, которые оказались в «Спарте» в одном строю. Этот рассказ лег в основу видеоролика, который занял первое место в районном конкурсе. Позже видеоролик был отправлен и самому Артему Жоге. «Он очень порядочный, добросовестный человек. Он досконально дойдет до самой истины, он человек слова: „сказал — сделал“. С его характером он справится с новой работой», — уверена Валентина Дитятева. Артем Жога стал полпредом в УрФО 2 октября. До назначения на должность он возглавлял Народный совет ДНР, до этого служил в батальоне «Спарта» вместе с сыном Владимиром. После гибели Вохи Жога-старший взял командование отрядом на себя. Владимиру Жоге посмертно было присвоено звание Героя России.