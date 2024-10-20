Многодетная тюменка выиграла в лотерею девять миллионов рублей

Секретом выигрыша женщина назвала покупку билетов со знаковыми для ее числами
В Тюмени многодетная мать выиграла в лотерею более девяти миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». Секретом выигрыша женщина назвала покупку билетов со знаковыми для ее числами.
«В тот день я проверила сайт и увидела, что кто-то снял суперприз. Рассердилась даже и позавидовала победителю. Потом заметила в личном кабинете сумму выигрыша и поняла, что этим человеком оказалась я», — рассказала победительница.
В лотерею девушка выиграла 9 487 350 рублей. Приз она планирует потратить на покупку квартиры.
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