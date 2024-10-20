20 октября 2024
19 октября 2024

Многодетная тюменка выиграла в лотерею девять миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретом выигрыша женщина назвала покупку билетов со знаковыми для ее числами
Секретом выигрыша женщина назвала покупку билетов со знаковыми для ее числами Фото:

В Тюмени многодетная мать выиграла в лотерею более девяти миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». Секретом выигрыша женщина назвала покупку билетов со знаковыми для ее числами.

«В тот день я проверила сайт и увидела, что кто-то снял суперприз. Рассердилась даже и позавидовала победителю. Потом заметила в личном кабинете сумму выигрыша и поняла, что этим человеком оказалась я», — рассказала победительница. 

В лотерею девушка выиграла 9 487 350 рублей. Приз она планирует потратить на покупку квартиры. 

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В Тюмени многодетная мать выиграла в лотерею более девяти миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «Столото». Секретом выигрыша женщина назвала покупку билетов со знаковыми для ее числами. «В тот день я проверила сайт и увидела, что кто-то снял суперприз. Рассердилась даже и позавидовала победителю. Потом заметила в личном кабинете сумму выигрыша и поняла, что этим человеком оказалась я», — рассказала победительница.  В лотерею девушка выиграла 9 487 350 рублей. Приз она планирует потратить на покупку квартиры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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