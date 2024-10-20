Соседка погибших на пожаре детей в Пермском крае рассказала о семье

Семья, где трое детей погибли при пожаре в поселке Уральский Пермского края, жила бедно. Но мать, которая воспитывала сыновей одна, ухаживала за ними добросовестно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала соседка женщины.
«Она не работала. У нее еще группа инвалидности. С мужем она разошлась несколько месяцев назад. Они постоянно то расходились, то сходились. То ругались, то мирились. Все дети от одного отца. Она за детьми нормально ухаживала, воспитывала. Одеты, обуты. Может кушать у них не всегда было — она никогда не работала. Жила на пособия, бабушка и мама помогали ей», — сообщила женщина.
Ранее источник URA.RU говорил, что семья оформлена в органах соцзащиты как нуждающаяся. За последние 30 дней, это уже второй пожар с погибшими в поселке Уральский. Подробности ЧП читайте в материале URA.RU.
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