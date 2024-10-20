Мать погибших на пожаре детей в пермском поселке Уральский воспитывала их одна

21 октября 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Людей из двухэтажного барака после пожара расселяют (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае на пожаре погибли трое детей Мальчиков, которые минувшей ночью погибли на пожаре в поселке Уральский Пермского края, воспитывала мать. Отец с семьей не проживал. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его данным, семья оформлена в органах соцзащиты как нуждающаяся. Социальный участковый при встречах говорил матери о пожарной безопасности. «Два мальчика ходили в детсад, один еще нет. Отец в семье не жил. Мать нигде не работает, так как находится в отпуске по уходу за младшим ребенком. Она сейчас находится в шоковом состоянии. Семья оформлена как нуждающаяся, их посещал социальный участковый, который разговаривал о пожарной безопасности», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в минсоцразвития с просьбой прокомментировать ситуацию. В деревянном двухэтажном доме, где жила семья, восемь квартир. Он построен в 1981 году, оборудован центральным отоплением. Расселению после пожара подлежат 12 человек. Кто-то уехал к родственникам, а для других временное место размещения организовали в спорткомплексе поселка. Как ранее рассказывало URA.RU, пожар произошел около пяти утро 21 октября. Погибли три ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проводит свою проверку. Ситуация с помощью пострадавшим на контроле у губернатора Дмитрия Махонина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мальчиков, которые минувшей ночью погибли на пожаре в поселке Уральский Пермского края, воспитывала мать. Отец с семьей не проживал. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его данным, семья оформлена в органах соцзащиты как нуждающаяся. Социальный участковый при встречах говорил матери о пожарной безопасности. «Два мальчика ходили в детсад, один еще нет. Отец в семье не жил. Мать нигде не работает, так как находится в отпуске по уходу за младшим ребенком. Она сейчас находится в шоковом состоянии. Семья оформлена как нуждающаяся, их посещал социальный участковый, который разговаривал о пожарной безопасности», — рассказал инсайдер. URA.RU направило запрос в минсоцразвития с просьбой прокомментировать ситуацию. В деревянном двухэтажном доме, где жила семья, восемь квартир. Он построен в 1981 году, оборудован центральным отоплением. Расселению после пожара подлежат 12 человек. Кто-то уехал к родственникам, а для других временное место размещения организовали в спорткомплексе поселка. Как ранее рассказывало URA.RU, пожар произошел около пяти утро 21 октября. Погибли три ребенка. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура проводит свою проверку. Ситуация с помощью пострадавшим на контроле у губернатора Дмитрия Махонина.