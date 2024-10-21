Три мирных жителя пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, раненый, ранение, война, ноги, оказание помощи, бинт, подготовка, конфликт, бинты, перевязка, мобилизация, сво, оказание первой помощи
Трое человек в Белгородской области получили ранения Фото:

В Белгородской области трое мирных пострадали после обстрелов ВСУ села Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго — осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги», — написал глава области в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Женщина будет проходить лечение амбулаторно.

Накануне были сбиты несколько дронов ВСУ на подлете к Белгороду. Тогда о пострадавших не сообщалось. Украина периодически атакует приграничные российские регионы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области трое мирных пострадали после обстрелов ВСУ села Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго — осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги», — написал глава области в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Женщина будет проходить лечение амбулаторно. Накануне были сбиты несколько дронов ВСУ на подлете к Белгороду. Тогда о пострадавших не сообщалось. Украина периодически атакует приграничные российские регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...