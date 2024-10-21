Три мирных жителя пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области трое мирных пострадали после обстрелов ВСУ села Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго — осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги», — написал глава области в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Женщина будет проходить лечение амбулаторно.
Накануне были сбиты несколько дронов ВСУ на подлете к Белгороду. Тогда о пострадавших не сообщалось. Украина периодически атакует приграничные российские регионы.
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