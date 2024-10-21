Три мирных жителя пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области

21 октября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Трое человек в Белгородской области получили ранения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Белгородской области трое мирных пострадали после обстрелов ВСУ села Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго — осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги», — написал глава области в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Женщина будет проходить лечение амбулаторно. Накануне были сбиты несколько дронов ВСУ на подлете к Белгороду. Тогда о пострадавших не сообщалось. Украина периодически атакует приграничные российские регионы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области трое мирных пострадали после обстрелов ВСУ села Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Новая Таволжанка получили ранения три мирных жителя: у одного мужчины осколочные ранения руки и ноги, у второго — осколочные ранения ноги, у женщины минно-взрывная травма и ранение ноги», — написал глава области в своем telegram-канале. Он отметил, что пострадавшие были госпитализированы. Женщина будет проходить лечение амбулаторно. Накануне были сбиты несколько дронов ВСУ на подлете к Белгороду. Тогда о пострадавших не сообщалось. Украина периодически атакует приграничные российские регионы.