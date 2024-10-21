Президент ОАЭ приехал на встречу с Путиным на Aurus

21 октября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян прибыл на встречу с Владимиром Путиным на автомобиле Aurus Фото: Илья Московец © URA.RU Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян 20 октября прибыл в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что глава Эмиратов использовал для поездки в резиденцию Путина «Ново-Огарево» российский автомобиль Aurus. В интернете опубликовали соответствующие кадры. На кадрах видно, как Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян на автомобиле прибыл в «Ново-Огарево». На машине установлен флаг ОАЭ. Далее глава ОАЭ вышел из авто, где его уже ждал российский лидер. Главы государств пожали друг другу руки. Видео опубликовали журналисты РБК. Встреча прошла накануне, 20 октября. В ходе неформального ужина лидеры государств обсудили ситуацию на Украине, а также переговорили по факту происходящего на Ближнем Востоке. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путина и Аль Нахайяна объединяют доверительные, дружеские отношения. Глава ОАЭ также планирует посетить саммит стран БРИКС, который пройдет в Казани осенью. В июне также сообщалось, что российский президент подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский Aurus. Недавно тот совершил поездку на официальное мероприятие на подаренном авто. Сам Путин также предпочитает совершать рабочие поездки на Aurus. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян 20 октября прибыл в Москву для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Отмечается, что глава Эмиратов использовал для поездки в резиденцию Путина «Ново-Огарево» российский автомобиль Aurus. В интернете опубликовали соответствующие кадры. На кадрах видно, как Мухаммед ибн Заида Аль Нахайян на автомобиле прибыл в «Ново-Огарево». На машине установлен флаг ОАЭ. Далее глава ОАЭ вышел из авто, где его уже ждал российский лидер. Главы государств пожали друг другу руки. Видео опубликовали журналисты РБК. Встреча прошла накануне, 20 октября. В ходе неформального ужина лидеры государств обсудили ситуацию на Украине, а также переговорили по факту происходящего на Ближнем Востоке. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путина и Аль Нахайяна объединяют доверительные, дружеские отношения. Глава ОАЭ также планирует посетить саммит стран БРИКС, который пройдет в Казани осенью. В июне также сообщалось, что российский президент подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский Aurus. Недавно тот совершил поездку на официальное мероприятие на подаренном авто. Сам Путин также предпочитает совершать рабочие поездки на Aurus.