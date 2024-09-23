Правительство нашло способ максимально ускорить получение россиянами паспортов. Премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Микроэлектроника-2024» в Сочи, предложил использовать для более быстрой работы с документами новые отечественные процессоры. Интернет-омбудсмен, член генсовета «Деловой России» Дмитрий Мариничев сообщил URA.RU, что внедрение нейросетей избавит госорганы от ручной обработки заявлений.
Во время экскурсии по выставке Мишустин обратил внимание на устройство компании «ХайТэк» для распознавания объектов. Оно уловило даже галстуки членов правительства. Генеральный директор компании Андрей Панков рассказал премьеру, что для ускорения работы нейросетей создали специальный отечественный процессор, на базе которого разработали линейку вычислителей.
Мишустин напомнил, что существуют высокотехнологичные решения, над которыми работали в Российской академии наук, для быстрого распознавания с помощью искусственного интеллекта документов, в том числе паспортов. Премьер поинтересовался у гендиректора компании, можно ли применять их процессоры для ускорения таких систем. Андрей Панков подтвердил такую возможность.
«Федеральные органы исполнительной власти очень часто идентифицируют при помощи таких вещей документы. Максуту Игоревичу [Шадаеву, министру цифрового развития] потом расскажите про это решение», — резюмировал премьер-министр.
Правительство и лично Михаил Мишустин сегодня уделяют много внимания цифровизации работы госорганов, чтобы сделать взаимодействие граждан с государством максимально быстрым и комфортным, прокомментировал URA.RU Дмитрий Мариничев. Применение искусственного интеллекта (ИИ) позволяет не переносить вручную информацию с бумажных носителей в электронные базы. Это экономит время.
«Переход к использованию ИИ в документообороте, когда не требуется классический подход к бумажным документам, их обработка, можно сравнить с электронной почтой и мессенджерами. И то, и другое позволяет передать информацию в электронном виде, но мессенджеры быстрее и удобнее, и люди все чаще пользуются ими. Ускорение работы ИИ делает этот процесс быстрее, безопаснее и комфортнее во всех отношениях», — говорит эксперт.
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