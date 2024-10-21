Школьники будут сдавать ЕГЭ по арабскому языку с 2026 года

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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
ЕГЭ по арабскому языку станет предметом по выбору с 2026 года Фото:

Министерство просвещения РФ планирует ввести арабский язык в ЕГЭ с 2026 года в качестве экзамена по выбору. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен… в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — передает слова Кравцова РИА Новости. Об этом он заявил в ходе посещения президентами России Владимиром Путиным и ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном гимназии имени Е. М. Примакова в Подмосковье. Эта гимназия имеет свой филиал в Абу-Даби, он был открыт в 2021 году.

Ранее законопроект, предлагающий школьникам выбор между сдачей ЕГЭ и государственными экзаменами по программам основного и среднего образования, был отклонен комитетом Госдумы по просвещению. Причиной стала несопоставимость результатов экзаменов, так как они бы проводились в разной форме и объективная оценка была бы затруднена.

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Министерство просвещения РФ планирует ввести арабский язык в ЕГЭ с 2026 года в качестве экзамена по выбору. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен… в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — передает слова Кравцова РИА Новости. Об этом он заявил в ходе посещения президентами России Владимиром Путиным и ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном гимназии имени Е. М. Примакова в Подмосковье. Эта гимназия имеет свой филиал в Абу-Даби, он был открыт в 2021 году. Ранее законопроект, предлагающий школьникам выбор между сдачей ЕГЭ и государственными экзаменами по программам основного и среднего образования, был отклонен комитетом Госдумы по просвещению. Причиной стала несопоставимость результатов экзаменов, так как они бы проводились в разной форме и объективная оценка была бы затруднена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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