Школьники будут сдавать ЕГЭ по арабскому языку с 2026 года

Министерство просвещения РФ планирует ввести арабский язык в ЕГЭ с 2026 года в качестве экзамена по выбору. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен… в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — передает слова Кравцова РИА Новости. Об этом он заявил в ходе посещения президентами России Владимиром Путиным и ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном гимназии имени Е. М. Примакова в Подмосковье. Эта гимназия имеет свой филиал в Абу-Даби, он был открыт в 2021 году.
Ранее законопроект, предлагающий школьникам выбор между сдачей ЕГЭ и государственными экзаменами по программам основного и среднего образования, был отклонен комитетом Госдумы по просвещению. Причиной стала несопоставимость результатов экзаменов, так как они бы проводились в разной форме и объективная оценка была бы затруднена.
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