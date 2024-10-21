Россия перезапустит переговоры по Украине

России предложат новый план по предотвращению большой войны. Президент Владимир Путин во время встречи с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном 21 октября указал на важность сотрудничества Москвы и Абу-Даби в региональных и глобальных международных вопросах. Эксперты URA.RU полагают, что за закрытыми дверями главы государств обсуждали возможное посредничество ближневосточной монархии в урегулировании украинского конфликта.
Путин и Нахайян приехали в Большой Кремлевский дворец на президентском лимузине Aurus. Они поднялись в Александровский зал, где началась официальная встреча делегаций. Первым своего коллегу поприветствовал российский лидер. Он напомнил, что накануне, 20 октября, руководители двух стран поговорили в неформальной обстановке о наиболее чувствительных вопросах двустороннего сотрудничества.
В официальной части встречи Путин предложил обсудить взаимодействие России и ОАЭ в сфере промышленности, энергетики, инфраструктуры и транспорта. Он особо подчеркнул необходимость контактов с Объединенными Арабскими Эмиратами в международных делах. «Наше взаимодействие весьма важно и не только для региональных дел, регионального масштаба, но и для вопросов глобального характера — поскольку мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит сейчас в Казани, буквально завтра, и на таких крупных международных универсальных площадках, как Организация Объединенных Наций», — отметил российский президент.
Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян поблагодарил Путина за добрые слова, прекрасный прием и гостеприимство. Он напомнил, что это уже третья встреча лидеров двух стран менее чем за полгода. «Мы постоянно остаемся на связи в последние годы. Я очень высоко ценю наши отношения с Вами как на личном уровне, так и на уровне нашего рабочего взаимодействия», — обратился глава ОАЭ к российскому коллеге.
Лидер Объединенных Арабских Эмиратов мог предложить свое посредничество в урегулировании украинского конфликта, предположила политолог, независимый аналитик Центра политических исследований России Елена Супонина. «Их роль была успешна во многих гуманитарных операциях обмена пленными. Соседи Эмиратов по региону также предлагают провести мирную конференцию по конфликту на востоке Европы. Вполне возможно, что ОАЭ поддерживают эту идею. Это также обсуждалось за закрытыми дверями», — поделилась мнением эксперт.
Абу-Даби сохранил равноудаленность от сторон конфликта, поэтому может предложить свои посреднические услуги в разрешении украинского вопроса, считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. «ОАЭ — очень удобная страна для прощупывания почвы, ведения переговоров и обмена мнениями. И у Запада, и у нас с ними есть связь. Особо конфиденциальную информацию руководство Эмиратов может передать в устной форме», — рассказал политолог.
Пока рано серьезно говорить об урегулировании украинского конфликта, нужно дождаться итогов американских выборов, уточнил Балмасов. Однако это не отменяет того факта, что Абу-Даби может предоставить сторонам переговорную площадку, полагает он. «В плане вовлеченности в мировые процессы Эмираты обладают большим весом. Это позволяет им предлагать свои посреднические услуги», — резюмировал эксперт.
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