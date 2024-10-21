Под карантин попали школьники всех районов Екатеринбурга, кроме одного. Фото

В Екатеринбурге продлили карантин в школах и детских садах

21 октября 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Сейчас на карантине находятся 22 школы и два детсада Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге во всех районах, кроме Октябрьского, есть школы, закрытые на карантин. В Чкаловском и Орджоникидзевском районах нескольким учреждениям продлили дистанционное обучение до 26-го и 27 октября соответственно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Закрыты на карантин полностью 22 школы и два детских сада», — пояснили в горадминистрации. В Орджоникидзевском районе продлили дистант в школах №46, №67, №112, №95, №178. В школе №61 Чкаловского района карантин теперь до 26 октября. Среди других школ в Чкаловском районе карантинные меры приняли в школах №105, №132, №52, №300, №215, №84, №87 и лицеях №135 и №180. В Ленинском районе до 21 октября закрыт детский сад №451, до 23 октября — лицей №3, а еще до 24 числа — школа №85. В Железнодорожном районе из-за высокой заболеваемости закрыта школа №30 до 30 октября. В Академическом районе до 26 октября дети переведены на дистант в школе №16 и детском саду №126. Также до 26 числа на карантине школа №186 в Верх-Исетском районе. На прошлой неделе в Екатеринбурге на дистанционном обучении находились ученики 25 школ, а также воспитанники детского сада №451. Сейчас в учебных заведениях Екатеринбурга действуют так называемые «утренние фильтры» — на входе у учеников проверяют температуру. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге во всех районах, кроме Октябрьского, есть школы, закрытые на карантин. В Чкаловском и Орджоникидзевском районах нескольким учреждениям продлили дистанционное обучение до 26-го и 27 октября соответственно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Закрыты на карантин полностью 22 школы и два детских сада», — пояснили в горадминистрации. В Орджоникидзевском районе продлили дистант в школах №46, №67, №112, №95, №178. В школе №61 Чкаловского района карантин теперь до 26 октября. Среди других школ в Чкаловском районе карантинные меры приняли в школах №105, №132, №52, №300, №215, №84, №87 и лицеях №135 и №180. В Ленинском районе до 21 октября закрыт детский сад №451, до 23 октября — лицей №3, а еще до 24 числа — школа №85. В Железнодорожном районе из-за высокой заболеваемости закрыта школа №30 до 30 октября. В Академическом районе до 26 октября дети переведены на дистант в школе №16 и детском саду №126. Также до 26 числа на карантине школа №186 в Верх-Исетском районе. На прошлой неделе в Екатеринбурге на дистанционном обучении находились ученики 25 школ, а также воспитанники детского сада №451. Сейчас в учебных заведениях Екатеринбурга действуют так называемые «утренние фильтры» — на входе у учеников проверяют температуру.