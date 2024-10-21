Экипаж сбитого в Судане Ил-76 летел на помощь другому самолету

21 октября 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

На месте крушения нашли документы россиян Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Судане сбили самолет с россиянами на борту Экипаж российского самолета Ил-76, который был сбит в Судане, направлялся на оказание технической помощи другому воздушному судну. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Самолет принадлежал компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. «Предварительно, 33-летний Антон С. с Виктором Грановым летели в Западный Кордофан чинить самолет ОАЭ, который неудачно приземлился там в начале октября», — говорится в сообщении. На месте крушения нашли документы россиян. По данным telegram-канала Shot, Ил-76 перевозил запасные части и инженеров для ремонта другого самолета компании, который ранее получил серьезные повреждения при посадке в Западном Кордофане. Дополнительная информация о состоянии сбитого Ил-76 и о его экипаже пока не поступала. Грузовой самолет сбили в Дарфуре на западе Судана. В составе экипажа числились граждане России. Стали известны имена россиян, которые летели на воздушном судне. Ими оказались главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов и авиаинженер из Башкирии 33-летний Антон С. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипаж российского самолета Ил-76, который был сбит в Судане, направлялся на оказание технической помощи другому воздушному судну. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Самолет принадлежал компании, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах. «Предварительно, 33-летний Антон С. с Виктором Грановым летели в Западный Кордофан чинить самолет ОАЭ, который неудачно приземлился там в начале октября», — говорится в сообщении. На месте крушения нашли документы россиян. По данным telegram-канала Shot, Ил-76 перевозил запасные части и инженеров для ремонта другого самолета компании, который ранее получил серьезные повреждения при посадке в Западном Кордофане. Дополнительная информация о состоянии сбитого Ил-76 и о его экипаже пока не поступала. Грузовой самолет сбили в Дарфуре на западе Судана. В составе экипажа числились граждане России. Стали известны имена россиян, которые летели на воздушном судне. Ими оказались главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC из ОАЭ Виктор Гранов и авиаинженер из Башкирии 33-летний Антон С.