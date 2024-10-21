Курганские хоккеисты всухую обыграли челябинский «Челмет»

Болельщики хоккейного клуба «Зауралье» празднуют уверенную победу курганских хоккеистов над челябинским «Челметом». Об итогах выездного матча, противостояние в котором закончилось до счетом 2:0 в пользу курганцев, сообщает ХК «Зауралье» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«С „сухим“ счетом побеждаем неудобного соперника из Челябинска на его площадке и доводим свою победную серию до 9 матчей! „Челмет“ (Челябинск) — „Зауралье“ (Курган) — 0:2». Соперник играл очень быстро, но курганские парни успевали дорабатывать ногами и здорово наказывали соперника за ошибки голами, а на последнем рубеже классно подчищал голкипер», — сообщает ХК «Зауралье».
Авторы голов — Кирилл Тагиров (А. Дидковский, А. Икамацких) и Павел Пищальников (М. Веревкин, И. Ширяев). Особая заслуга — вратаря Михаила Никишина, который в самые трудные моменты отстоят ворота и оформил свой второй «сухарь» в чемпионате. Огромную поддержку курганским хоккеистам оказали болельщики, которые приехали на игру в Челябинск. Главный тренер ХК «Зауралье» Михаил Звягин отметил самоотверженность своих подопечных. Марат Аскаров, главный тренер «Челмета», указал на хорошую игру соперника в обороне, что не позволило его команде результативно атаковать.
Ранее URA.RU сообщало о победе ХК «Зауралье» над командой из Орска «Южный Урал». Игра состоялась в Орске и закончилась со счетом 2:3 в пользу курганцев.
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