Как выбрать обогреватель на зиму 2024: полный гайд

10 ошибок при выборе обогревателя, которые обходятся дорого
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Обогреватели в магазине. Челябинск, обогреватель, магазин бытовой техники
Бытовые обогреватели — незаменимая вещь для дома, дачи, гаража и не только Фото:

Зима уже близко, а с ней приходят не только праздники и новогодняя атмосфера, но и холода и морозы. Поэтому пора задуматься о том, как обогреть свой дом и сделать его уютным и комфортным. Вот только выбор обогревателя порой — еще та задача, особенно, если вы в этом ничего не понимаете. Рассказываем, как выбрать идеальный радиатор и не потратить деньги зря.

Определите, чего вы хотите

Прежде чем начать выбирать обогреватель, стоит определить свои потребности. Какую площадь помещения вам нужно обогреть? Какая температура вам комфортна? Есть ли у вас маленькие дети или домашние животные, которых нужно защитить от переохлаждения? Ответы на эти вопросы помогут вам определиться с типом и мощностью обогревателя.

Виды обогревателей: плюсы и минусы

Каждый тип обогревателя имеет свои нюансы, вот наиболее популярные варианты:

Конвекторы

Работают по принципу конвекции — нагревают воздух, который поднимается вверх, обеспечивая циркуляцию тепла в помещении.

Плюсы: бесшумность, безопасность, равномерный прогрев.

Минусы: относительно медленный нагрев, неэффективны в помещениях с высокими потолками.

Цена (октябрь 2024): от 1500 до 15000 рублей.

Масляные радиаторы

Наполнены маслом, которое нагревается и отдает тепло в окружающее пространство.

Плюсы: длительное сохранение тепла после отключения, относительно невысокая стоимость.

Минусы: большой вес, медленный нагрев, не подходят для быстрого обогрева.

Цена (октябрь 2024): от 2000 до 8000 рублей.

Тепловентиляторы

Нагревают воздух с помощью нагревательного элемента и вентилятора.

Плюсы: быстрый нагрев, компактность, доступная цена.

Минусы: шум при работе, могут сушить воздух, неравномерный нагрев.

Цена (октябрь 2024): от 800 до 5000 рублей.

Инфракрасные обогреватели

Нагревают не воздух, а предметы и поверхности, на которые направлено излучение.

Плюсы: эффективный локальный обогрев, экономичность, не сжигают кислород.

Минусы: не подходят для обогрева больших помещений, зона действия ограничена направлением излучения.

Цена (октябрь 2024): от 1000 до 10000 рублей.

Керамические обогреватели

Сочетают преимущества конвекционного и инфракрасного обогрева.

Плюсы: быстрый нагрев, равномерное распределение тепла, безопасность.

Минусы: более высокая стоимость по сравнению с тепловентиляторами.

Цена (октябрь 2024): от 1500 до 7000 рублей.

Газовые обогреватели (инфракрасные и каталитические)

Работают на сжиженном газе или подключаются к газовой магистрали.

Плюсы: высокая тепловая мощность, автономность (для моделей на сжиженном газе).

Минусы: требуют соблюдения правил безопасности, хорошей вентиляции, специфический запах (для некоторых моделей).

Цена (октябрь 2024): от 3000 до 20000 рублей.

Впрочем, цены эти приблизительные и могут варьироваться в зависимости от производителя, мощности, функционала и магазина. Сходите в конкретные торговые точки и сравните стоимость.

Обогреватели в магазине. Челябинск
Обогреватели представлены в большом ассортименте в магазинах бытовой техники, онлайн-маркетплейсах
Фото:


Определите нужную мощность

Правильный расчет мощности — гарантия эффективного обогрева и экономии электроэнергии. Упрощенная формула: 1 кВт на 10 м² при стандартной высоте потолков (до 3 метров). Однако учитывайте теплоизоляцию помещения: для плохо утепленных домов потребуется большая мощность. Более точный расчет можно получить, используя онлайн-калькуляторы, учитывающие различные параметры помещения.

Вот некоторые общие рекомендации по мощности обогревателей:

  • Для небольших помещений (до 10 м²): 500-1000 Вт
  • Для средних помещений (10-20 м²): 1000-2000 Вт
  • Для больших помещений (20-30 м²): 2000-3000 Вт

Экономичность

  • Выбирайте обогреватели с высоким КПД: это поможет снизить расходы на электроэнергию.
  • Используйте обогреватель только тогда, когда это необходимо: не оставляйте обогреватель включенным, когда вы не находитесь в помещении.
  • Убедитесь, что обогреватель имеет функцию автоматического отключения: это поможет предотвратить перерасход электроэнергии.

Безопасность

При выборе обогревателя уделите особое внимание безопасности:

Защита от перегрева: автоматическое отключение при достижении критической температуры.

Устойчивость: прочная конструкция, исключающая случайное опрокидывание.

Защита от влаги (IP): актуально для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью.

Качество материалов: негорючий корпус, качественные нагревательные элементы.

Сертификация: наличие сертификатов соответствия гарантирует безопасность и качество прибора.

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Дополнительный функционал для комфорта

Современные модели оборудованы дополнительными функциями:

Термостат: поддержание заданной температуры.

Таймер: программирование времени включения и выключения.

Пульт ДУ: удобное управление на расстоянии.

Защита от детей: блокировка кнопок управления.

Ионизация, увлажнение: функции для создания комфортного микроклимата.

Какой обогреватель выбрать для разных комнат?

Спальня: бесшумный конвектор, масляный радиатор или инфракрасный обогреватель.

Гостиная: конвектор, керамический обогреватель, тепловентилятор (для быстрого прогрева).

Ванная: влагозащищенный обогреватель с высоким классом IP.

Детская: безопасная модель с защитой от перегрева и опрокидывания.

Дача: компактный и экономичный вариант — керамический или инфракрасный обогреватель, газовый обогреватель.

Где купить?

Приобрести устройство можно в магазинах бытовой техники, онлайн-маркетплейсах. Перед покупкой сравните цены и условия доставки.

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Зима уже близко, а с ней приходят не только праздники и новогодняя атмосфера, но и холода и морозы. Поэтому пора задуматься о том, как обогреть свой дом и сделать его уютным и комфортным. Вот только выбор обогревателя порой — еще та задача, особенно, если вы в этом ничего не понимаете. Рассказываем, как выбрать идеальный радиатор и не потратить деньги зря. Прежде чем начать выбирать обогреватель, стоит определить свои потребности. Какую площадь помещения вам нужно обогреть? Какая температура вам комфортна? Есть ли у вас маленькие дети или домашние животные, которых нужно защитить от переохлаждения? Ответы на эти вопросы помогут вам определиться с типом и мощностью обогревателя. Каждый тип обогревателя имеет свои нюансы, вот наиболее популярные варианты: Работают по принципу конвекции — нагревают воздух, который поднимается вверх, обеспечивая циркуляцию тепла в помещении. Плюсы: бесшумность, безопасность, равномерный прогрев. Минусы: относительно медленный нагрев, неэффективны в помещениях с высокими потолками. Цена (октябрь 2024): от 1500 до 15000 рублей. Наполнены маслом, которое нагревается и отдает тепло в окружающее пространство. Плюсы: длительное сохранение тепла после отключения, относительно невысокая стоимость. Минусы: большой вес, медленный нагрев, не подходят для быстрого обогрева. Цена (октябрь 2024): от 2000 до 8000 рублей. Нагревают воздух с помощью нагревательного элемента и вентилятора. Плюсы: быстрый нагрев, компактность, доступная цена. Минусы: шум при работе, могут сушить воздух, неравномерный нагрев. Цена (октябрь 2024): от 800 до 5000 рублей. Нагревают не воздух, а предметы и поверхности, на которые направлено излучение. Плюсы: эффективный локальный обогрев, экономичность, не сжигают кислород. Минусы: не подходят для обогрева больших помещений, зона действия ограничена направлением излучения. Цена (октябрь 2024): от 1000 до 10000 рублей. Сочетают преимущества конвекционного и инфракрасного обогрева. Плюсы: быстрый нагрев, равномерное распределение тепла, безопасность. Минусы: более высокая стоимость по сравнению с тепловентиляторами. Цена (октябрь 2024): от 1500 до 7000 рублей. Работают на сжиженном газе или подключаются к газовой магистрали. Плюсы: высокая тепловая мощность, автономность (для моделей на сжиженном газе). Минусы: требуют соблюдения правил безопасности, хорошей вентиляции, специфический запах (для некоторых моделей). Цена (октябрь 2024): от 3000 до 20000 рублей. Впрочем, цены эти приблизительные и могут варьироваться в зависимости от производителя, мощности, функционала и магазина. Сходите в конкретные торговые точки и сравните стоимость. Правильный расчет мощности — гарантия эффективного обогрева и экономии электроэнергии. Упрощенная формула: 1 кВт на 10 м² при стандартной высоте потолков (до 3 метров). Однако учитывайте теплоизоляцию помещения: для плохо утепленных домов потребуется большая мощность. Более точный расчет можно получить, используя онлайн-калькуляторы, учитывающие различные параметры помещения. Вот некоторые общие рекомендации по мощности обогревателей: При выборе обогревателя уделите особое внимание безопасности: Защита от перегрева: автоматическое отключение при достижении критической температуры. Устойчивость: прочная конструкция, исключающая случайное опрокидывание. Защита от влаги (IP): актуально для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. Качество материалов: негорючий корпус, качественные нагревательные элементы. Сертификация: наличие сертификатов соответствия гарантирует безопасность и качество прибора. Современные модели оборудованы дополнительными функциями: Термостат: поддержание заданной температуры. Таймер: программирование времени включения и выключения. Пульт ДУ: удобное управление на расстоянии. Защита от детей: блокировка кнопок управления. Ионизация, увлажнение: функции для создания комфортного микроклимата. Спальня: бесшумный конвектор, масляный радиатор или инфракрасный обогреватель. Гостиная: конвектор, керамический обогреватель, тепловентилятор (для быстрого прогрева). Ванная: влагозащищенный обогреватель с высоким классом IP. Детская: безопасная модель с защитой от перегрева и опрокидывания. Дача: компактный и экономичный вариант — керамический или инфракрасный обогреватель, газовый обогреватель. Приобрести устройство можно в магазинах бытовой техники, онлайн-маркетплейсах. Перед покупкой сравните цены и условия доставки.
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