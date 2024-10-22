Как выбрать обогреватель на зиму 2024: полный гайд

10 ошибок при выборе обогревателя, которые обходятся дорого

22 октября 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Бытовые обогреватели — незаменимая вещь для дома, дачи, гаража и не только Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зима уже близко, а с ней приходят не только праздники и новогодняя атмосфера, но и холода и морозы. Поэтому пора задуматься о том, как обогреть свой дом и сделать его уютным и комфортным. Вот только выбор обогревателя порой — еще та задача, особенно, если вы в этом ничего не понимаете. Рассказываем, как выбрать идеальный радиатор и не потратить деньги зря. Определите, чего вы хотите Прежде чем начать выбирать обогреватель, стоит определить свои потребности. Какую площадь помещения вам нужно обогреть? Какая температура вам комфортна? Есть ли у вас маленькие дети или домашние животные, которых нужно защитить от переохлаждения? Ответы на эти вопросы помогут вам определиться с типом и мощностью обогревателя. Виды обогревателей: плюсы и минусы Каждый тип обогревателя имеет свои нюансы, вот наиболее популярные варианты: Конвекторы Работают по принципу конвекции — нагревают воздух, который поднимается вверх, обеспечивая циркуляцию тепла в помещении. Плюсы: бесшумность, безопасность, равномерный прогрев. Минусы: относительно медленный нагрев, неэффективны в помещениях с высокими потолками. Цена (октябрь 2024): от 1500 до 15000 рублей. Масляные радиаторы Наполнены маслом, которое нагревается и отдает тепло в окружающее пространство. Плюсы: длительное сохранение тепла после отключения, относительно невысокая стоимость. Минусы: большой вес, медленный нагрев, не подходят для быстрого обогрева. Цена (октябрь 2024): от 2000 до 8000 рублей. Тепловентиляторы Нагревают воздух с помощью нагревательного элемента и вентилятора. Плюсы: быстрый нагрев, компактность, доступная цена. Минусы: шум при работе, могут сушить воздух, неравномерный нагрев. Цена (октябрь 2024): от 800 до 5000 рублей. Инфракрасные обогреватели Нагревают не воздух, а предметы и поверхности, на которые направлено излучение. Плюсы: эффективный локальный обогрев, экономичность, не сжигают кислород. Минусы: не подходят для обогрева больших помещений, зона действия ограничена направлением излучения. Цена (октябрь 2024): от 1000 до 10000 рублей. Керамические обогреватели Сочетают преимущества конвекционного и инфракрасного обогрева. Плюсы: быстрый нагрев, равномерное распределение тепла, безопасность. Минусы: более высокая стоимость по сравнению с тепловентиляторами. Цена (октябрь 2024): от 1500 до 7000 рублей. Газовые обогреватели (инфракрасные и каталитические) Работают на сжиженном газе или подключаются к газовой магистрали. Плюсы: высокая тепловая мощность, автономность (для моделей на сжиженном газе). Минусы: требуют соблюдения правил безопасности, хорошей вентиляции, специфический запах (для некоторых моделей). Цена (октябрь 2024): от 3000 до 20000 рублей. Впрочем, цены эти приблизительные и могут варьироваться в зависимости от производителя, мощности, функционала и магазина. Сходите в конкретные торговые точки и сравните стоимость. Обогреватели представлены в большом ассортименте в магазинах бытовой техники, онлайн-маркетплейсах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Определите нужную мощность Правильный расчет мощности — гарантия эффективного обогрева и экономии электроэнергии. Упрощенная формула: 1 кВт на 10 м² при стандартной высоте потолков (до 3 метров). Однако учитывайте теплоизоляцию помещения: для плохо утепленных домов потребуется большая мощность. Более точный расчет можно получить, используя онлайн-калькуляторы, учитывающие различные параметры помещения. Вот некоторые общие рекомендации по мощности обогревателей: Для небольших помещений (до 10 м²): 500-1000 Вт

Для средних помещений (10-20 м²): 1000-2000 Вт

Для больших помещений (20-30 м²): 2000-3000 Вт Экономичность Выбирайте обогреватели с высоким КПД: это поможет снизить расходы на электроэнергию.

Используйте обогреватель только тогда, когда это необходимо: не оставляйте обогреватель включенным, когда вы не находитесь в помещении.

Убедитесь, что обогреватель имеет функцию автоматического отключения: это поможет предотвратить перерасход электроэнергии. Безопасность При выборе обогревателя уделите особое внимание безопасности: Защита от перегрева: автоматическое отключение при достижении критической температуры. Устойчивость: прочная конструкция, исключающая случайное опрокидывание. Защита от влаги (IP): актуально для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. Качество материалов: негорючий корпус, качественные нагревательные элементы. Сертификация: наличие сертификатов соответствия гарантирует безопасность и качество прибора. Отопительный сезон 2024: куда жаловаться, если нет отопления, можно ли получить компенсацию от УК Дополнительный функционал для комфорта Современные модели оборудованы дополнительными функциями: Термостат: поддержание заданной температуры. Таймер: программирование времени включения и выключения. Пульт ДУ: удобное управление на расстоянии. Защита от детей: блокировка кнопок управления. Ионизация, увлажнение: функции для создания комфортного микроклимата. Какой обогреватель выбрать для разных комнат? Спальня: бесшумный конвектор, масляный радиатор или инфракрасный обогреватель. Гостиная: конвектор, керамический обогреватель, тепловентилятор (для быстрого прогрева). Ванная: влагозащищенный обогреватель с высоким классом IP. Детская: безопасная модель с защитой от перегрева и опрокидывания. Дача: компактный и экономичный вариант — керамический или инфракрасный обогреватель, газовый обогреватель. Где купить? Приобрести устройство можно в магазинах бытовой техники, онлайн-маркетплейсах. Перед покупкой сравните цены и условия доставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зима уже близко, а с ней приходят не только праздники и новогодняя атмосфера, но и холода и морозы. Поэтому пора задуматься о том, как обогреть свой дом и сделать его уютным и комфортным. Вот только выбор обогревателя порой — еще та задача, особенно, если вы в этом ничего не понимаете. Рассказываем, как выбрать идеальный радиатор и не потратить деньги зря. Прежде чем начать выбирать обогреватель, стоит определить свои потребности. Какую площадь помещения вам нужно обогреть? Какая температура вам комфортна? Есть ли у вас маленькие дети или домашние животные, которых нужно защитить от переохлаждения? Ответы на эти вопросы помогут вам определиться с типом и мощностью обогревателя. Каждый тип обогревателя имеет свои нюансы, вот наиболее популярные варианты: Работают по принципу конвекции — нагревают воздух, который поднимается вверх, обеспечивая циркуляцию тепла в помещении. Плюсы: бесшумность, безопасность, равномерный прогрев. Минусы: относительно медленный нагрев, неэффективны в помещениях с высокими потолками. Цена (октябрь 2024): от 1500 до 15000 рублей. Наполнены маслом, которое нагревается и отдает тепло в окружающее пространство. Плюсы: длительное сохранение тепла после отключения, относительно невысокая стоимость. Минусы: большой вес, медленный нагрев, не подходят для быстрого обогрева. Цена (октябрь 2024): от 2000 до 8000 рублей. Нагревают воздух с помощью нагревательного элемента и вентилятора. Плюсы: быстрый нагрев, компактность, доступная цена. Минусы: шум при работе, могут сушить воздух, неравномерный нагрев. Цена (октябрь 2024): от 800 до 5000 рублей. Нагревают не воздух, а предметы и поверхности, на которые направлено излучение. Плюсы: эффективный локальный обогрев, экономичность, не сжигают кислород. Минусы: не подходят для обогрева больших помещений, зона действия ограничена направлением излучения. Цена (октябрь 2024): от 1000 до 10000 рублей. Сочетают преимущества конвекционного и инфракрасного обогрева. Плюсы: быстрый нагрев, равномерное распределение тепла, безопасность. Минусы: более высокая стоимость по сравнению с тепловентиляторами. Цена (октябрь 2024): от 1500 до 7000 рублей. Работают на сжиженном газе или подключаются к газовой магистрали. Плюсы: высокая тепловая мощность, автономность (для моделей на сжиженном газе). Минусы: требуют соблюдения правил безопасности, хорошей вентиляции, специфический запах (для некоторых моделей). Цена (октябрь 2024): от 3000 до 20000 рублей. Впрочем, цены эти приблизительные и могут варьироваться в зависимости от производителя, мощности, функционала и магазина. Сходите в конкретные торговые точки и сравните стоимость. Правильный расчет мощности — гарантия эффективного обогрева и экономии электроэнергии. Упрощенная формула: 1 кВт на 10 м² при стандартной высоте потолков (до 3 метров). Однако учитывайте теплоизоляцию помещения: для плохо утепленных домов потребуется большая мощность. Более точный расчет можно получить, используя онлайн-калькуляторы, учитывающие различные параметры помещения. Вот некоторые общие рекомендации по мощности обогревателей: При выборе обогревателя уделите особое внимание безопасности: Защита от перегрева: автоматическое отключение при достижении критической температуры. Устойчивость: прочная конструкция, исключающая случайное опрокидывание. Защита от влаги (IP): актуально для ванной комнаты и других помещений с повышенной влажностью. Качество материалов: негорючий корпус, качественные нагревательные элементы. Сертификация: наличие сертификатов соответствия гарантирует безопасность и качество прибора. Современные модели оборудованы дополнительными функциями: Термостат: поддержание заданной температуры. Таймер: программирование времени включения и выключения. Пульт ДУ: удобное управление на расстоянии. Защита от детей: блокировка кнопок управления. Ионизация, увлажнение: функции для создания комфортного микроклимата. Спальня: бесшумный конвектор, масляный радиатор или инфракрасный обогреватель. Гостиная: конвектор, керамический обогреватель, тепловентилятор (для быстрого прогрева). Ванная: влагозащищенный обогреватель с высоким классом IP. Детская: безопасная модель с защитой от перегрева и опрокидывания. Дача: компактный и экономичный вариант — керамический или инфракрасный обогреватель, газовый обогреватель. Приобрести устройство можно в магазинах бытовой техники, онлайн-маркетплейсах. Перед покупкой сравните цены и условия доставки.