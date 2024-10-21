Политика Власть Новый градоначальник Челябинска завел собственный telegram-канал 22 октября 2024 в 12:32 Размер текста - 17 + Алексей Лошкин вышел в паблик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Новый глава Челябинска (пока в статусе врио) Алексей Лошкин обзавелся собственным telegram-каналом. Через него он будет поддерживать связь с жителями города. «У Челябинска серьезный потенциал для развития. С неравнодушием наших жителей и с поддержкой региона у нас все получится! Буду рад вашим обращениям, вопросам, советам», — написал Лошкин в своем канале. По словам Лошкина, в областном центре есть проблемы, над которыми необходимо работать. Он будет часто объезжать территории, разбираться в каждой ситуации. Он готов развивать город и сделает все от него зависящее, чтобы людям нравилось здесь жить и строить семьи. Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая ушла на службу в Совет Федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новый глава Челябинска (пока в статусе врио) Алексей Лошкин обзавелся собственным telegram-каналом. Через него он будет поддерживать связь с жителями города. «У Челябинска серьезный потенциал для развития. С неравнодушием наших жителей и с поддержкой региона у нас все получится! Буду рад вашим обращениям, вопросам, советам», — написал Лошкин в своем канале. По словам Лошкина, в областном центре есть проблемы, над которыми необходимо работать. Он будет часто объезжать территории, разбираться в каждой ситуации. Он готов развивать город и сделает все от него зависящее, чтобы людям нравилось здесь жить и строить семьи. Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая ушла на службу в Совет Федерации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям