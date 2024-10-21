Новый градоначальник Челябинска завел собственный telegram-канал

Новый глава Челябинска (пока в статусе врио) Алексей Лошкин обзавелся собственным telegram-каналом. Через него он будет поддерживать связь с жителями города.
«У Челябинска серьезный потенциал для развития. С неравнодушием наших жителей и с поддержкой региона у нас все получится! Буду рад вашим обращениям, вопросам, советам», — написал Лошкин в своем канале.
По словам Лошкина, в областном центре есть проблемы, над которыми необходимо работать. Он будет часто объезжать территории, разбираться в каждой ситуации. Он готов развивать город и сделает все от него зависящее, чтобы людям нравилось здесь жить и строить семьи.
Гордума Челябинска утвердила Лошкина в качестве временно исполняющего полномочия главы города 22 октября. Решение было принято заочно. На посту градоначальника Лошкин сменил Наталью Котову, которая ушла на службу в Совет Федерации.
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