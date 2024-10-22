Сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину выпестованными США собаками

22 октября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Ким Е Чжон заявила, что Украина и Южная Корея похожи друг на друга поведением Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS/Globallookpress Украина и Южная Корея являются собаками, выпестованными США. Это связано с тем, что две страны занимаются попрошайничеством и «бросают взоры» на государства, обладающие ядерным оружием, сообщила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон. Новость по теме Почему КНДР и Южная Корея оказались на грани войны «Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием», — заявила Ким Е Чжон, отметив, что две страны похожи как две капли воды. Ее слова передает ТАСС. Ранее в районе Пхеньяна обнаружили обломки южнокорейского разведывательного дрона. Представитель Минобороны КНДР заявил, что страна нанесет удар, если произойдет повторное вторжение военных средств Южной Кореи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина и Южная Корея являются собаками, выпестованными США. Это связано с тем, что две страны занимаются попрошайничеством и «бросают взоры» на государства, обладающие ядерным оружием, сообщила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон. «Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием», — заявила Ким Е Чжон, отметив, что две страны похожи как две капли воды. Ее слова передает ТАСС. Ранее в районе Пхеньяна обнаружили обломки южнокорейского разведывательного дрона. Представитель Минобороны КНДР заявил, что страна нанесет удар, если произойдет повторное вторжение военных средств Южной Кореи.