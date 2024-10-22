Сестра Ким Чен Ына назвала Южную Корею и Украину выпестованными США собаками

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Ким Е Чжон заявила, что Украина и Южная Корея похожи друг на друга поведением Фото:

Украина и Южная Корея являются собаками, выпестованными США. Это связано с тем, что две страны занимаются попрошайничеством и «бросают взоры» на государства, обладающие ядерным оружием, сообщила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон.

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«Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием», — заявила Ким Е Чжон, отметив, что две страны похожи как две капли воды. Ее слова передает ТАСС.

Ранее в районе Пхеньяна обнаружили обломки южнокорейского разведывательного дрона. Представитель Минобороны КНДР заявил, что страна нанесет удар, если произойдет повторное вторжение военных средств Южной Кореи.

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Украина и Южная Корея являются собаками, выпестованными США. Это связано с тем, что две страны занимаются попрошайничеством и «бросают взоры» на государства, обладающие ядерным оружием, сообщила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон. «Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием», — заявила Ким Е Чжон, отметив, что две страны похожи как две капли воды. Ее слова передает ТАСС. Ранее в районе Пхеньяна обнаружили обломки южнокорейского разведывательного дрона. Представитель Минобороны КНДР заявил, что страна нанесет удар, если произойдет повторное вторжение военных средств Южной Кореи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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