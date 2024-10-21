21 октября 2024

В Тюмени строительная фирма депутата Пискайкина вернет забор жителям в зоне КРТ

Забор возле дома по ул. Урицкого в Тюмени восстановят за счет застройщика
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом на ул Урицкого. Тюмень
Забор в зоне КРТ по ул. Урицкого был снесен 18 октября Фото:

В Тюмени жителям дома в зоне КРТ по ул. Урицкого восстановят забор, который компания-застройщик снесла не имея на то разрешения. Как рассказал URA.RU директор компании ООО «Сибмаш-Северстрой» Евгений Воронин, причиной сноса забора стала обычная путаница. Компания ООО «Сибмаш-Северстрой» принадлежит Владимиру Пискайкину, лидеру тюменской фракции «Справедливая Россия — За правду».

«В случае сноса забора по адресу Урицкого, 12 мы приносим извинения. Это обычный человеческий фактор. С утра работникам дали план, они по нему действовали. Простая, банальная человеческая ошибка», — сообщил URA.RU Евгений Воронин.

Забор начали сносить 18 октября, это вызвало протест у собственников квартир. После того, как водитель экскаватора не остановился, житель дома (участник СВО) достал травматический пистолет и сделал три предупредительных выстрела в воздух.

Как прокомментировали URA.RU в департаменте градостроительства, действия застройщика признаны несанкционированными. Сейчас между собственниками и застройщиком идет суд, где жители дома оспаривают стоимость своего имущества. Территория дома и близлежащий участок попадают под КРТ, в течение года будет проводиться археологическая экспертиза.

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В Тюмени жителям дома в зоне КРТ по ул. Урицкого восстановят забор, который компания-застройщик снесла не имея на то разрешения. Как рассказал URA.RU директор компании ООО «Сибмаш-Северстрой» Евгений Воронин, причиной сноса забора стала обычная путаница. Компания ООО «Сибмаш-Северстрой» принадлежит Владимиру Пискайкину, лидеру тюменской фракции «Справедливая Россия — За правду». «В случае сноса забора по адресу Урицкого, 12 мы приносим извинения. Это обычный человеческий фактор. С утра работникам дали план, они по нему действовали. Простая, банальная человеческая ошибка», — сообщил URA.RU Евгений Воронин. Забор начали сносить 18 октября, это вызвало протест у собственников квартир. После того, как водитель экскаватора не остановился, житель дома (участник СВО) достал травматический пистолет и сделал три предупредительных выстрела в воздух. Как прокомментировали URA.RU в департаменте градостроительства, действия застройщика признаны несанкционированными. Сейчас между собственниками и застройщиком идет суд, где жители дома оспаривают стоимость своего имущества. Территория дома и близлежащий участок попадают под КРТ, в течение года будет проводиться археологическая экспертиза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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