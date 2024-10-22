Путин начал серию переговоров на высшем уровне на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС в Казани. Встреча открывает ряд переговоров на высшем уровне, которые запланированы на сегодня.
«Президент РФ Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Эта беседа открывает серию переговоров на высшем уровне, которые российский лидер проведет сегодня на полях саммита БРИКС в Казани», — пишет ТАСС.
Важным аспектом текущей встречи служит обсуждение широкого круга вопросов, хотя точные темы заранее не анонсировались. Отношения между Москвой и Нью-Дели успешно развиваются во всех областях, что подчеркивает особый статус взаимодействия между странами. По информации Кремля, данная беседа является частью продолжающегося диалога между двумя странами, которые поддерживают «особо привилегированное стратегическое партнерство».
Помимо этого, Путин проведет ряд других важных переговоров на полях саммита, включая беседы с лидерами Китая, Египта и ЮАР. Встречи проходят в Губернаторском дворце Казанского кремля, где ранее президент России уже встречался с другими знаковыми фигурами международной политики. Саммит БРИКС будет официально открыт сегодня вечером на дружеском обеде в Казанской ратуше. Что такое саммит БРИКС и как он пройдет — в материале URA.RU.
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