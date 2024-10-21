Из тюменских аптек исчезла последняя «Виагра»

"Виагра" осталась с ограниченным сроком годности
Из аптек Тюмени исчезла последняя партия импортной «Виагры». Об этом URA.RU рассказали местные фармацевты.
«„Виагра“ исчезает совсем. Сейчас поставщики распродают ту партию, у которой походит к концу срок годности — апрель месяц. И все, больше импортного препарата не будет», — сообщили заведующая тюменской аптекой «Юни Фарм».
В других местных аптеках корреспонденту URA.RU подтвердили отсутствие «Виагры». Там отметили, что импортному препарату нашли замену на отечественном рынке. Стоимость аналогов начинается от 1 500 рублей.
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