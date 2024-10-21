21 октября 2024

Из тюменских аптек исчезла последняя «Виагра»

© Служба новостей «URA.RU»
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"Виагра" осталась с ограниченным сроком годности
"Виагра" осталась с ограниченным сроком годности Фото:

Из аптек Тюмени исчезла последняя партия импортной «Виагры». Об этом URA.RU рассказали местные фармацевты.

«„Виагра“ исчезает совсем. Сейчас поставщики распродают ту партию, у которой походит к концу срок годности — апрель месяц. И все, больше импортного препарата не будет», — сообщили заведующая тюменской аптекой «Юни Фарм».

В других местных аптеках корреспонденту URA.RU подтвердили отсутствие «Виагры». Там отметили, что импортному препарату нашли замену на отечественном рынке. Стоимость аналогов начинается от 1 500 рублей.

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Из аптек Тюмени исчезла последняя партия импортной «Виагры». Об этом URA.RU рассказали местные фармацевты. «„Виагра“ исчезает совсем. Сейчас поставщики распродают ту партию, у которой походит к концу срок годности — апрель месяц. И все, больше импортного препарата не будет», — сообщили заведующая тюменской аптекой «Юни Фарм». В других местных аптеках корреспонденту URA.RU подтвердили отсутствие «Виагры». Там отметили, что импортному препарату нашли замену на отечественном рынке. Стоимость аналогов начинается от 1 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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