В России ужесточают законодательство по мигрантам: что грозит нелегалам и их покровителям

Сегодня, 22 октября, на заседании Госдумы в первом чтении был одобрен ряд законопроектов, направленных на ужесточение миграционной политики. Инициатива исходила от председателя Госдумы Вячеслава Володина, вице-спикера и руководителя комиссии по миграционной политике Ирины Яровой, а также от лидеров всех парламентских фракций и других депутатов. Поддержку новым законам выразили Правительство РФ, Верховный Суд, Генпрокуратура и СК. Что грозит нелегальным мигрантам и их покровителям — в материале URA.RU.
Повышение штрафа за подделку документов
В ходе заседания Госдумы был одобрен законопроект, предусматривающий введение штрафов до 60 миллионов рублей за подделку документов, направленных на организацию нелегальной миграции. Инициаторами данного документа выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер и глава комиссии по миграционной политике Ирина Яровая, а также лидеры всех парламентских фракций и другие депутаты Госдумы. Законопроект получил поддержку от правительства РФ, Верховного суда, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета.
Суть законопроекта заключается в ужесточении ответственности для юридических лиц за подделку любых документов, которые могут быть использованы для организации нелегальной миграции. Это включает нарушения правил въезда в Россию, миграционного учета, перемещения по территории страны, выбора места жительства или пребывания, транзитного проезда, а также нелегальной трудовой деятельности.
Предусмотренные законопроектом штрафы составляют от пяти до 10 миллионов рублей с конфискацией имущества за первое нарушение и от 10 до 60 миллионов рублей за повторное. Володин отметил, что по данным МВД, за первые восемь месяцев 2024 года было выявлено более 4,6 тысячи случаев подделки документов для мигрантов, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Яровая подчеркнула значимость создания эффективных правовых инструментов для противодействия нелегальной миграции. Она уточнила, что предложенные штрафы для юридических лиц в случае обнаружения фактов подделки документов увеличены в 200 раз.
«Данным законопроектом мы впервые вводим новый самостоятельный вид административной ответственности для юрлиц за подделку документов в целях незаконной миграции, а также его использование, передачу либо сбыт», — рассказала Яровая. Закон направлен на создание правовых механизмов для борьбы с нелегальной миграцией.
Запрет для посредников участвовать в приеме экзаменов по русскому языку
В первом чтении одобрили законопроект, направленный на установление полного запрета для посреднических структур участвовать в процессе проведения экзаменов по русскому языку для мигрантов. Согласно законопроекту, предусматривается запрет для организаций, имеющих полномочия на проведение экзамена, передавать права и обязанности по его проведению и выдаче сертификатов третьим лицам. Также предлагается ограничить возможность привлечения третьих лиц к организации экзамена, включая прием документов, информационное и организационно-техническое обеспечение.
Дополнительно законопроект устанавливает, что исключительное право определения перечня образовательных организаций, которые могут проводить экзамен, будет принадлежать Правительству РФ. Это решение будет приниматься на основе предложений Минобрнауки России с согласованием МВД и Рособрнадзора.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул значительный рост процента мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку в 2024 году с 5% до 30%. Он также выразил мнение о том, что мигранты должны строго придерживаться российского законодательства, знать русский язык и уважать культурные традиции страны.
«По данным МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приеме почти пяти тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано», — отметил Володин.
Блокировка сайтов с предложением нелегальных услуг для мигрантов
На заседании Госдумы был одобрен законопроект, предусматривающий возможность блокировки интернет-ресурсов, распространяющих информацию о нелегальных миграционных услугах без судебного решения. Предложенные меры позволят включить в реестр запрещенной информации данные о предложении нелегальных услуг в области миграции и организации незаконной миграции, обеспечив тем самым их оперативную блокировку без обращения в судебные инстанции.
Ранее в Камчатском крае россиянка нелегально прописала в своей квартире не менее 135 мигрантов. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей грозит до трех лет лишения свободы.
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